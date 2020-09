K-POPボーイズグループ「CIX」、ファンミーティングのチケットを「Qoo10」が国内独占販売

eBay Japan 合同会社が運営するECモール「Qoo10(キューテン)」は9月28日、韓国で10月11日にオンライン開催されるボーイズアイドルグループ「CIX(シーアイエックス)」のファンミーティング「HELLO,FIX」の参加チケットの国内独占販売を開始した。



「CIX」は【Complete in X(未知数の完成)】の略であり、BX、スンフン、ヨンヒ、ベ・ジニョン、ヒョンソクの5人で2019年7月に韓国でデビューしたアイドルボーイズグループ。モデルやテレビ出演、人気グループ出身者など個々に活躍していたため、デビュー前から人気が高く、韓国でのデビューショーケースでは30秒でチケットが完売した。



デビュー1カ月後には日本公式ファンクラブもオープン。日本で初となるファンミーティングは4月に大阪・横浜で開催予定だったが、新型コロナウイルスの影響により延期となったため、今回はファンにとって待望のオンライン開催となる。世界42カ国で生中継される予定。日本国内では「Qoo10」がチケットを独占販売している。



「Qoo10」では今後も国内外のアーティストによるオンラインでのコンサートやイベントチケットの販売を予定している。





【2020 CIX 1ST ONLINE FAN MEETING[HELLO,FIX] 開催概要】

■日 時 : 2020 年 10 月 11 日(日)22:00~開演

■料 金 : 3,800 円(税込) 別途システム利用料:150 円/枚

■販売URL :https://bit.ly/3ml82D7

■販売期間 : 2020 年 9 月 28 日(月)15:00~ 10 月 6 日(火)23:59

主催:eBay Japan G.K. (Qoo10) / (株)GINI GROUND

主管:(株)GINI GROUND/ C9 ENTERTAINMENT / (株)World Kpop center / (株)BOM E&M

企画:(株)GINI GROUND

共催:World K-Pop Alliance / Thanks giving donation / Seoul Mirae School of Music