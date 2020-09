ロッテは28日、10月13日から15日の楽天戦(ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始)、および10月16日の北海道日本ハム戦(ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始)にて地域振興活動の一環として「ALL for CHIBA」イベントを開催し、CHIBAユニホームを着用することが決まったと発表した。



なお、ユニホームの右袖には試合ごとに「スポーツを通じた地域振興・地域貢献に関するフレンドシップシティ・プログラム協定」を締結している市名入りのロゴを掲出しており、10月13日は成田市、14日は習志野市、15日は茂原市、16日は鴨川市のロゴを掲出する。



ALL for CHIBA鴨川市は9月12日のオリックス戦にて開催予定だったが、雨天中止となったため再度日程を設定。10月13日(楽天戦、ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始、成田市)、10月14日(楽天戦、ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始、習志野市)、10月15日(楽天戦、ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始、茂原市)、10月16日(北海道日本ハム戦、ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始、鴨川市)



▼ 千葉ロッテマリーンズ広報室コメント

「今年最後のCHIBAユニホーム着用試合となります。CHIBAユニホーム着用試合は7月31日の楽天戦から1分けを挟んで4連勝中です。1974年以来となるリーグ1位での優勝のために、この縁起のいいユニホームを着て、勝ち続けていきたいと思います。いざ、リーグ1位で突ッパ!」