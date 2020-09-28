古舘春一原作によるTVアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」第14話「リズム」の先行カットが公開された。

10月2日よりMBS、TBS、BS-TBS「アニメイズム」枠にて第2クールの放送がスタートするTVアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」。烏野高校と稲荷崎高校の春高2回戦が幕を開け、最強ツインズ“宮兄弟”を中心とした攻撃や稲荷崎高校の応援に圧倒されてしまう烏野高校だが……。第14話の先行カットでは、烏野の日向と影山、稲荷崎の宮侑や角名倫太郎らの姿がお目見えした。

TVアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」第2クール

放送情報

MBS、TBS：2020年10月2日（金）より毎週金曜日26:25～

BS-TBS：2020年10月2日（金）より毎週金曜日27:00～

TBC：2020年10月6日（火）より毎週火曜25:00～

IBC：2020年10月13日（火）より毎週火曜25:28～

スタッフ

原作：古舘春一（集英社「週刊少年ジャンプ」連載中）

監督：佐藤雅子

副監督：石川真理子

シリーズ構成：岸本卓

キャラクターデザイン：岸田隆宏

総作画監督：小林祐

音楽：林ゆうき、橘麻美

制作：Production I.G

キャスト

日向翔陽：村瀬歩

影山飛雄：石川界人

澤村大地：日野聡

菅原孝支：入野自由

田中龍之介：林勇

東峰旭：細谷佳正

西谷夕：岡本信彦

月島蛍：内山昂輝

山口忠：斉藤壮馬

縁下力：増田俊樹

清水潔子：名塚佳織

谷地仁花：諸星すみれ

武田一鉄：神谷浩史

烏養繋心：江川央生



宮侑：宮野真守

宮治：株元英彰

北信介：野島健児

尾白アラン：笠間淳

角名倫太郎：島崎信長

銀島結：山本匠馬

大耳練：宮園拓夢

赤木路成：松浦義之



星海光来：花江夏樹



佐久早聖臣：鳥海浩輔

古森元也：上村祐翔

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

(c)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS