9月19日から9日連続で行われたLDHのオンラインライブシリーズ「LIVE×ONLINE IMAGINATION」の最終公演として、昨日9月27日に「PREMIUM LIVE EXILE TRAIN」が開催。EXILE TAKAHIRO、EXILE THE SECOND、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEが出演し、EXILEのさまざまな時代の楽曲をパフォーマンスした。

ライブが行われた9月27日はEXILEのデビュー19周年記念日。追加公演として行われたこのライブは「みんなで、EXILEを歌おう」「みんなで、EXILEを踊ろう」がテーマで、サプライズゲストとしてEXILEメンバーでもあるNAOTO、小林直己、岩田剛典(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)も登場した。ライブの開演前にはTAKAHIROとAKIRAが報道陣の取材に応えた。TAKAHIROはEXILEデビュー日のライブに向け「僕とAKIRAさんも途中から加入している。メンバーとしての橋渡しをして、新時代の子たちに引き継いで行けたら」と今回のライブへの意気込みを明かし、AKIRAは「ここで新たにEXILEの思いや歴史を感じていただき、自分たちのエンタテインメントを広げて20周年を迎えたい」と20周年への思いを語った。

オープニングでは各グループのパフォーマー全員がステージや花道に並び、EXILEのさまざまな楽曲のダンスリミックスをバックに圧巻のダンスパフォーマンスでプレミアムライブの幕開けを飾る。その後披露されたのはTAKAHIROとSECONDのパフォーマー4人による「Everything」。彼らは先日のEXILE THE SECONDの「LIVE×ONLINE IMAGINATION」でも披露された、2014年の「NHK紅白歌合戦」出場時の衣装で登場した。さらにSHOKICHI、NESMITHも加わり「Choo Choo TRAIN」「Together」を、SECONDのカバーバージョンのアレンジでパフォーマンス。曲中には過去の衣装やライブのロゴが掲げられた通路を7人が懐かしそうに振り返りつつ練り歩いた。

AKIRAが通路で鍵を天井に投げ上げると、その鍵はキャデラックに乗り込んだTHE RAMPAGEの元に落ちた。“EXILE魂”を受け継ぐように鍵を受け取った彼らは、多数のグラフィックに囲まれた空間で「New Jack Swing」「Change My Mind」をムードたっぷりに披露。続いてBALLISTIK BOYZが「THE NEXT DOOR」「FIREWORKS」をアグレッシブにパフォーマンスし、FANTASTICSは「Each Other's Way~旅の途中~」「Flower Song」を柔らかな光に包まれながら優美に披露した。

映像によるインターバルを挟み、SHOKICHIがピアノを奏でて始まったのは「Lovers Again」。TAKAHIROとSHOKICHIのツインボーカルで披露されたこの曲では、事前にライブへの出演のアナウンスがなかったNAOTO、小林直己、岩田剛典がダンサーとして登場し、視聴者を驚かせた。続く「Ti Amo」のイントロではNESMITHがギターを奏でる。モノクロの映像で映し出されたこの曲はTAKAHIROとSHOKICHI、NESMITHの3ボーカルとNAOTO、小林直己、岩田剛典、そしてSECONDの橘ケンチ、黒木啓司、TETSUYA、AKIRAの10人で披露され、曲の世界を情感豊かな歌声とダンスで表現した。

その後はTAKAHIROが、自身のファンクラブソロイベント「道の駅」でも披露していたEXILEの楽曲を、ギタリストの木島靖夫を迎えて歌う。「優しい光」「fallin'」をしっとりと歌い上げたあと、TAKAHIROは「ひさびさのライブで緊張してますね。昨日も『明日はライブだ』と思ったらドキドキして、9時間ぐらいしか寝られませんでした(笑)」と冗談を飛ばしつつ、EXILEのデビュー19周年を迎えた心境を「長い年月の中でEXILEからたくさんのことを教わりました。リスペクトの思いを持って、たくさんの曲を歌い継いでいきたいです」と語る。そんな言葉のあとは本日9月28日に配信リリースされた、TAKAHIROがEXILEの楽曲をセルフカバーするシリーズ「EXILE RESPECT」の第1弾「運命のヒト」を披露。楽曲の新たな魅力を視聴者に届けた。

続くパートはTAKAHIRO、SHOKICHI、NESMITHにさまざまなグループが加わる形で展開。「I Wish For You」ではNAOTO、小林、岩田、SECOND、FANTASTICSが加わり、「WON'T BE LONG」ではBALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERが登場。「Someday」ではTHE RAMPAGEが参加する。各曲とも各メンバー同士はグループの垣根を超えて笑顔を交わし、楽しげにそれぞれのパフォーマンスを繰り広げた。「銀河鉄道999」は今回の出演者のうちJr.EXILE世代であるTHE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZの3組で披露。フレッシュなパフォーマンスで視聴者を楽しませた。本編最後の「Choo Choo TRAIN」では全メンバーが登場し、イントロのおなじみの振り付けをステージや花道でグループ別に展開した。

アンコールではEXILEが監修を務めた公式レモンサワー「LEMON SOUR SQUAD from NAKAMEGURO」を手にした出演者たちが、リラックスした表情を見せつつ「Ki・mi・ni・mu・chu」をパフォーマンス。最後に昨年「LDH PERFECT YEAR 2020」の幕開けを飾るシングルとしてリリースされた「愛のために~for Love, for a child~」を披露したあと、TAKAHIROが出演者を代表して「これからもEXILE TRIBEは一丸となって、僕らなりのエンタテインメントと幸せを届けていきます」と挨拶し、貴重なステージを締めくくった。

ライブ終了後の映像では、「LDH PERFECT YEAR 2020」の開催期間延長に伴う2021年の新テーマ「RISING SUN TO THE WORLD」が発表された。LDHが今年1年を4シーズンに分けて展開予定だった「LDH PERFECT YEAR 2020」は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、開催期間を延長し2021年1月から3月に「RISING SUN~TO THE WORLD~」のテーマで展開を予定していた。しかし1シーズンのみの延長では済まない状況となったため、2021年より新テーマを掲げ1年間をかけて活動する。

2021年1月1日には新テーマでの活動第1弾となるスプリットシングル「RISING SUN TO THE WORLD」の発売が決定した。このシングルにはEXILE、三代目 J SOUL BROTHERS、Jr.EXILEのGENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZが参加する。また新テーマに基づいた新たなライブの開催も予定されている。

「LIVE×ONLINE IMAGINATION PREMIUM LIVE EXILE TRAIN」2020年9月27日 セットリスト

01. EXILE DANCE TRACK MIX

02. Everything

03. Choo Choo TRAIN(SECOND ver.)

04. Together(SECOND ver.)

05. New Jack Swing

06. Change My Mind

07. THE NEXT DOOR

08. FIREWORKS

09. Each Other's Way~旅の途中~

10. Flower Song

11. Lovers Again

12. Ti Amo

13. 優しい光

14. fallin'

15. 運命のヒト

16. I Wish For You

17. WON'T BE LONG

18. Someday

19. 銀河鉄道999

20. Choo Choo TRAIN

<アンコール>

21. Ki・mi・ni・mu・chu

22. 愛のために~for Love, for a child~