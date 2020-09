スマートグラスとは？ポルシェジャパンがスマートグラスを使用したオンライン商談を試験的に開始

ポルシェジャパンは、デジタルトランスフォーメーション(DX)時代のイノベーション創出の取り組みのひとつとして、また新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑み、オンライン上でポルシェセンターとお客様がビデオ通話で商談・実車確認が可能な「Porsche Online Consultation with スマートグラス」を試験的に導入した。導入販売店は、ポルシェセンター高崎前橋、ポルシェセンター青山、ポルシェセンター長久手、ポルシェセンター名古屋、ポルシェセンター中大阪、ポルシェセンター熊本、Porsche NOW Tokyoの7拠点となる。



スマートグラスとは、実際に見ている光景(車両)にテキスト情報等を重ねて表示することができるメガネ型のウェアラブルデバイス。今回導入するオンライン商談では、ポルシェセンターでのオンライン商談に特化したソフトウェアを独自開発した。セールスマンがスマートグラスを着用しショールームの展示車をカスタマーのスマートフォンやタブレット画面に映しながらの車両説明や、エクステリア/インテリアカラーや、オプション装備等の画像、動画、関連URL等を活用し、オンラインで提案することが可能。また、カスタマーはPC、スマートフォン、タブレット等から専用サイトにアクセスするだけで、音声通話とビデオ通話機能でオンライン商談が可能となる。







既に全国のポルシェセンターにて導入済のMicrosoft Teamsを用いたオンライン商談と合わせて、商談の中期~後期段階にて、来店せずして実車を見たいという方に向けて、スマートグラスでの商談は、より納得度の高い車両選びが可能となる。



■Porsche Online Consultation with スマートグラスの主な特徴

・来店いただくことなく、オンラインでの商談が可能

・PC、スマートフォンやタブレットなどマルチデバイスに対応

・自動車販売店でのオンライン商談に特化したソリューション



■今後の追加機能

・来店客のモザイク処理化

・一対多の商談機能

・AR/AI機能





Porsche Online Consultation with スマートグラスに関する詳細は下記URLより:

https://www.porsche.co.jp/onlineconsultation/smartglass/