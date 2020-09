『SB69』アニメ新シリーズは2021年1月放送！ ティザーPV公開

2012年にスタートした、サンリオ初となるゲーム・アニメファン向けのバンドをテーマにしたキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』。TVアニメ新シリーズ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』に関し、2021年1月より放送を開始することが発表され、ティザーのプロモーションビデオが9月27日(日)に公開。さらに「Mahumairesh!!」初の単独イベントの開催や、ファン参加型企画として投票を実施した「完全新作スペシャルユニットキャラクターソングCD」の楽曲の方向性も決定した。



バンドをテーマとしたサンリオのキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』(ショウ・バイ・ロック!!)は、サンリオ初のゲーム・アニメファン向けキャラクタープロジェクトとして2012年にスタート。2015年、2016年にはTVアニメ化もされ、2020年は『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』が好評のうちに放送を終え、それと同時に新シリーズアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』を制作することが決定。また同月、完全新作タイトルとなるゲームアプリ『SHOW BY ROCK!! Fes A Live』が配信を開始し、3月にはわずか5日間で100万DLを突破している。



そんな『SHOW BY ROCK!!』のTVアニメ新シリーズ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』が2021年1月より放送を開始することを発表し、同時にティザーPVを公開。映像では『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』で活躍した「Mashumairesh!!」の面々が、『SHOW BY ROCK!!』、『SHOW BY ROCK!!#』の舞台となったMIDICITYに向かうところが描かれている。



また「プラズマジカ」のシアンや、TVシリーズでは初登場となる「Yokazenohorizon」のリカオも登場し、新たな舞台での出会いや、奏でる音楽への期待が高まる!



そして2020年11月1日(日)に開催を予定していた「Mashumairesh!!ほわわ!あんたも歌う?ルナティックおいしいやつです祭」が新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期されていたが、この度その代替企画として、ほわん(cv.遠野ひかる)、マシマヒメコ(cv.夏吉ゆうこ)、デルミン(cv.和多田美咲)、ルフユ(cv.山根綺)からなる4人組ガールズバンド「Mashumairesh!!」による、オンラインイベント「Mashumairesh!! ONLINE EVENT”ましゅふぇす!!”」を2020年11月1日(日)に開催することを決定。



「Mahumairesh!!」初の単独イベントということで、『エールアンドレスポンス』や『ヒロメネス』に加えて、今まで披露していない楽曲の演奏披露もあるかも…? ライブだけでなく、特別企画も予定。チケットは9月27日(日)より、Zaikoで販売中だ。



さらに、『SHOW BY ROCK!!STARS!!』Blu-rayシリーズ特典のひとつ、【ショウバイロッカー投票企画】完全新作スペシャルユニットキャラクターソングCDの楽曲の方向性を、投票によって決定するファン参加型企画の結果を発表。それぞれの楽曲は、本特典だけのために結成されたスペシャルユニットによって歌唱する。



ヤス(cv.伊東健人)、チタン(cv.小林裕介)、リカオ(cv.古川 慎)は「叫べ!!ハードロックな男たち」な曲、ほわん(cv.遠野ひかる)、マシマヒメコ(cv.夏吉ゆうこ)、ララリン(cv.Lynn)、ロージア(cv.日高里菜)は「キラッキラ!王道アイドル(ハート)」な曲。

シアン(cv.稲川英里)、阿(cv.早見沙織)、アイレーン(cv.野口瑠璃子)、しばりん(cv.高野麻里佳)は「テンションMAX 疾走POP!!」な曲、そしてクロウ(cv.谷山紀章)、シュウ☆ゾー(cv.宮野真守)は「熱量全開!ぶつかり合う男たちのパンク」な曲、という方向性で楽曲が制作される。



『SHOW BY ROCK!!STARS!!』Blu-rayシリーズは、各巻3話収録、全4巻にて2021年3月17日(水)より順次発売。2020年9月27日(日)より予約受付が開始している。特典は【ショウバイロッカー投票企画】完全新作スペシャルユニットキャラクターソングCD、アニメ描き下ろし三方背ケース、ピクチャーレーベルのほか、追加特典も予定されている。



また、『SHOW BY ROCK!!STARS!!』の関連CDの発売も発表。プラズマジカとMashumairesh!!の初セッション曲となるOP主題歌『ドレミファSTARS!!』も収録しているOP&ED主題歌『ドレミファSTARS!!/星空ライトストーリー』をはじめ、「オリジナルサウンドトラック」、「挿入歌ミニアルバム Vol.1」、「挿入歌ミニアルバム Vol.2」の全4商品を、こちらも2020年9月27日(日)より予約受付中だ。



