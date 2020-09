コクヨ、ショップ＆カフェ「THINK OF THINGS」のECサイト開設 新シリーズ「EX-」など約160品番を販売

コクヨは9月29日、東京・千駄ヶ谷で運営するショップ&カフェ「THINK OF THINGS」の公式オンラインショップを開設する。店舗での人気商品など約160品番をそろえ、来店が難しい顧客のニーズに対応を図る。



「THINK OF THINGS」は、2017年5月にオープンしたショップ&カフェ。生活者とのダイレクトなコミュニケーションを大事にしながら、新しい生活や仕事のスタイルや価値観を提案しているが、実店舗に来店が難しい遠方の顧客を中心にオンラインショップへの要望が寄せられていたという。2020年3月からは、”夜の気分の道具”をテーマに毎週金曜夜のみオープンするオンラインショップ「THINK OF THINGS MIDNIGHT SHOP」を開設しているが、より包括的に「THINK OF THINGS」の商品を購入してもらえるように、公式オンラインショップのオープンに至ったとしている。





公式オンラインショップ取り扱いアイテム(一例)





「THINK OF THINGS」公式オンラインショップでは、「ANY BOX」「クロスノート」「図工椅子」「デスクトレー」といった「THINK OF THINGS」定番のオリジナルアイテムのほか、ONFAddとコラボレーションした「LIFE FILE」シリーズ、実店舗で人気のあるコクヨ商品など約160品番を取り扱う。また、コクヨの定番品をアップデートした新シリーズ「EX-(エクス)」の先行販売も行うという。





新シリーズ「EX-」を先行発売



「元〇〇」を意味するという新シリーズ「EX-」は、領収書、測量野帳、事務用ファイルボックスなど業務用途で親しまれるコクヨ商品から用途を導くグラフィックやマテリアルをなくすことで、使い手が新たな使い方を自由に創造することを促すシリーズ。カスタマイズメニュー(近日公開予定)を用意し、使い手自身がアレンジを楽しみながら自分なりの一品を仕上げることが可能になるという。第1弾として6カテゴリー9品番を展開し、順次ラインナップを追加していくとし、10月5日の店舗での販売に先駆け公式オンラインショップ内の「EX-」特設ページにて先行販売を開始する。



公式オンラインショップのオープン初日(9月29日12:00~23:59)には、「オープン記念キャンペーン」を実施。税込1万1000円以上(送料を除く)購入した人全員に、ユニクロ原宿店とコラボレーションした「THINK OF THINGS」オリジナルデザインの「UTme!」Tシャツをプレゼントする。





「THINK OF THINGS」オリジナルデザインの「UTme!」Tシャツをプレゼント



「THINK OF THINGS」は今後も、実店舗とオンラインショップそれぞれの魅力を鑑み、双方をうまく連携させながら、新しい暮らし方や働き方を提案するような商品や企画を発表していくとしている。





「THINK OF THINGS」公式オンラインショップ

https://online-shop.think-of-things.com