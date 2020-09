サバイバルホラーゲーム「バイオハザード」シリーズが、「BIOHAZARD:Infinite Darkness」のタイトルで新たに3DCGアニメーション化。連続CGドラマシリーズとして、2021年にNetflixにて全世界独占配信される。

1996年にPlayStationでゲーム第1作が発売され、来年25周年を迎える「バイオハザード」シリーズ。「BIOHAZARD:Infinite Darkness」の製作・原作監修には、数々の「バイオハザード」シリーズを世に送り出してきたカプコンの小林裕幸プロデューサーが参加し、制作プロデュースにはトムス・エンタテインメント、フル3DCGアニメーションの制作は、2017年公開のCG映画「バイオハザード:ヴェンデッタ」で制作プロデューサーを務めた宮本佳率いるQuebicoが担当する。

今回のフル3DCGアニメーション作品では、ゲーム「バイオハザード2」に登場して以来人気を誇るレオン・S・ケネディとクレア・レッドフィールドの2人を軸に物語を展開。ダイナミックなアクションシーンに、サスペンス要素も加わった新たな「バイオハザード」の世界が描かれる。今回の発表に併せてティザービジュアルとティザーPVも公開に。ビジュアルには、血染めの壁を背に並ぶ2人の姿が収められた。またPVでは、闇夜に佇む廃屋で“なにか”を発見してしまうクレアや、暗闇の中、“誰か”を助けるレオンをはじめ、漂う埃の1つひとつにまで拘ったハイクオリティな映像を観ることができる。

Netflixオリジナルアニメシリーズ「BIOHAZARD:Infinite Darkness」

Netflixにて2021年より全世界独占配信

原作・製作・監修:株式会社カプコン

フル3DCGアニメーション制作:Quebico

制作プロデュース:トムス・エンタテインメント

(c)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.