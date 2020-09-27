明治安田生命J2リーグ第22節が各地で行われた。

東京Vはギラヴァンツ北九州とホームで対戦。小池純輝が23分に先制点をもたらし、リードを守り切ったホームチームが首位相手に勝利した。

徳島ヴォルティスは松本山雅FCと対戦。清武功暉のゴールで先制したがすぐさま松本も反撃。ジャエルのゴールで振り出しに戻した。しかしこのまま試合は動かず1－1で終了の笛。勝ち点1を積み上げ首位に浮上した。

第22節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■J2第22節結果

アルビレックス新潟 1－1 ヴァンフォーレ甲府

京都サンガF.C. 2－4 大宮アルディージャ

徳島ヴォルティス 1－1 松本山雅FC

愛媛FC 0－0 ツエーゲン金沢

モンテディオ山形 1－0 ジュビロ磐田

V・ファーレン長崎 1－3 アビスパ福岡

水戸ホーリーホック 3－1 ザスパクサツ群馬

東京ヴェルディ 1－0 ギラヴァンツ北九州

栃木SC 2－0 FC町田ゼルビア

FC琉球 0－1 ジェフユナイテッド千葉

レノファ山口 1－2 ファジアーノ岡山

■順位表

1位 徳島（勝ち点44／得失点差＋18）

2位 北九州（勝ち点44／得失点差＋12）

3位 長崎（勝ち点40／得失点差＋7）

4位 福岡（勝ち点40／得失点差＋6）

5位 甲府（勝ち点35／得失点差＋6）

6位 京都（勝ち点34／得失点差＋4）

7位 栃木（勝ち点33／得失点差＋2）

8位 東京V（勝ち点31／得失点差＋4）

9位 新潟（勝ち点31／得失点差＋3）

10位 磐田（勝ち点30／得失点差＋7）

11位 水戸（勝ち点30／得失点差＋4）

12位 千葉（勝ち点29／得失点差＋2）

13位 町田（勝ち点29／得失点差0）

14位 大宮（勝ち点29／得失点差－5）

15位 金沢（勝ち点28／得失点差0）

16位 岡山（勝ち点27／得失点差－3）

17位 山形（勝ち点26／得失点差－1）

18位 琉球（勝ち点23／得失点差−6）

19位 松本（勝ち点20／得失点差−16）

20位 山口（勝ち点19／得失点差－16）

21位 群馬（勝ち点19／得失点差−21）

22位 愛媛（勝ち点18／得失点差−8）

■第23節の対戦カード

▼9月30日

19:00 群馬 vs 山形

19:00 大宮 vs 水戸

19:00 千葉 vs 京都

19:00 町田 vs 北九州

19:00 甲府 vs 東京V

19:00 松本 vs 金沢

19:00 岡山 vs 愛媛

19:00 山口 vs 磐田

19:00 福岡 vs 栃木

19:00 長崎 vs 徳島

19:00 琉球 vs 新潟