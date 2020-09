テレビアニメやゲームが人気のサンリオのメディアミックスプロジェクト「SHOW BY ROCK!!」のテレビアニメ新シリーズ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」が、2021年1月からTOKYO MX、BSフジほかで放送されることが明らかになった。ティザーPVも公開され、前作「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」で活躍した「Mashumairesh!!」のメンバーがMIDICITYに向かう姿が描かれた。PVにはテレビシリーズ初登場となる「Yokazenohorizon」のリカオも登場した。

「SHOW BY ROCK!!」は、ゲームの世界に引きずり込まれた女子高生がガールズバンドの一員として成長する姿を描いたアニメ。スマートフォン向けゲームも人気を集めている。第1期が2015年4~6月、第2期が2016年10~12月に放送。約3年ぶりとなる新作テレビアニメ「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」が、今年1~3月に放送された。

新シリーズでは、「Mashumairesh!!」「プラズマジカ」「DOKONJOFINGER」「シンガンクリムゾンズ」「REIJINGSIGNAL」「トライクロニカ」「徒然なる操り霧幻庵」「クリティクリスタ」「BUDVIRGINLOGIC」「ARCAREAFACT」「Yokazenohorizon」といった11バンドのキャラクターが登場する。

アニメ「SHOW BY ROCK!!」などの監督の池添隆博さんが総監督、山岸大悟さんが監督を務める。待田堂子さんがシリーズ構成、永作友克さんがキャラクターデザインを担当する。「ましゅまいれっしゅ!!」に続き、キネマシトラスが制作する。