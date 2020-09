TVアニメ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」のティザーPVが公開。併せて放送開始時期が2021年1月に決定したことも明かされた。

これは本日9月27日に開催されたオンラインイベント「SHOW BY ROCK!! 3969 Festival 2020~6(ROCK)時間だょ♪全ロッカー集合!!~」にて発表されたもの。PVには「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」で活躍したMashumairesh!!の面々が、「SHOW BY ROCK!!」「SHOW BY ROCK!!#」の舞台となったMIDICITYに向かう場面が収められているほか、プラズマジカのシアンや、TVシリーズでは初登場となるYokazenohorizonのリカオの姿も映し出される。

また、Mashumairesh!!による、オンラインイベント「Mashumairesh!! ONLINE EVENT“ましゅふぇす!!”」が11月1日に開催されることも決定。このイベントは、同日の11月1日に開催を予定していた「Mashumairesh!!ほわわ!あんたも歌う?ルナティックおいしいやつです祭」が、新型コロナウイルス感染拡大の状況も踏まえ延期となったことを受けて実施されるもの。Mahumairesh!!初の単独イベントとして、ライブだけでなくさまざまな企画が予定されている。なおチケットは、本日9月27日より、特設サイトにて販売がスタートした。

TVアニメ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」

放送情報

TOKYO MX、BSフジ、北海道文化放送ほかにて、2021年1月より放送予定

スタッフ

原作:サンリオ

総監督:池添隆博

監督:山岸大悟

シリーズ構成:待田堂子

キャラクターデザイン:永作友克

CG Producer:吉岡宏起

CG Production:株式会社ENGI

音響監督:郷文裕貴

音楽:高梨康治(Team-MAX)、Funta7、鈴木暁也(Team-MAX)

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:キネマシトラス

キャスト

ほわん:遠野ひかる

マシマヒメコ:夏吉ゆうこ

デルミン:和多田美咲

ルフユ:山根綺

シアン:稲川英里

チュチュ:上坂すみれ

レトリー:沼倉愛美

モア:佐倉綾音

ヤス:伊東健人

ハッチン:小松昌平

ジョウ:小野友樹

双循:白井悠介

クロウ:谷山紀章

アイオーン:内山昂輝

ヤイバ:柿原徹也

ロム:細谷佳正

ララリン:Lynn

スモモネ:芹澤優

ういうい:鈴木みのり

ロージア:日高里菜

ツキノ:茅野愛衣

ホルミー:五十嵐裕美

ジャクリン:村川梨衣

阿:早見沙織

吽:松井恵理子

ダル太夫:潘めぐみ

シュウ☆ゾー:宮野真守

リク:村瀬歩

カイ:逢坂良太

アイレーン:野口瑠璃子

ペイペイン:田中あいみ

ハンドレッコ:木戸衣吹

チタン:小林裕介

オリオン:八代拓

セレン:筆村栄心

アルゴン:沢城千春

リカオ:古川慎

ほか

(c)2012,2020 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M