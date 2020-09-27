明治安田生命J1リーグ第19節が23日、各地で行われた。
ヴィッセル神戸はホームで北海道コンサドーレ札幌と対戦。19分に決めた古橋亨梧のゴールを皮切り郷家友太、小田裕太郎とゴールラッシュ。4－0で完勝し、三浦淳寛新監督の門出を白星で祝った。
横浜F・マリノスは敵地で柏レイソルと対戦。FWオルンガのゴールで柏が先制したが昨シーズン王者の横浜FMも黙っていない。77分にエリキが5試合連続となるゴールを決め振り出しに戻すと、オウンゴール、前田大然のゴールで逆転勝利を収め、横浜FMが4連勝と調子の良さを見せつけた。
第19節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。
■J1第19節結果
名古屋グランパス 3－1 清水エスパルス
浦和レッズ 0－2 横浜FC
ヴィッセル神戸 4－0 北海道コンサドーレ札幌
ベガルタ仙台 2－3 セレッソ大阪
サガン鳥栖 3－0 FC東京
鹿島アントラーズ 0－2 大分トリニータ
サンフレッチェ広島 1－2 ガンバ大阪
柏レイソル 1－3 横浜F・マリノス
湘南ベルマーレ 0－1 川崎フロンターレ
■順位表
1位 川崎（勝ち点53／得失点差＋41）
2位 C大阪（勝ち点42／得失点差＋10）
3位 FC東京（勝ち点38／得失点差＋8）
4位 名古屋（勝ち点33／得失点差＋11）
5位 横浜FM（勝ち点33／得失点差＋9）
6位 鹿島（勝ち点33／得失点差＋4）
7位 G大阪（勝ち点32／得失点差＋3）
8位 柏（勝ち点30／得失点差＋7）
9位 浦和（勝ち点30／得失点差－8）
10位 神戸（勝ち点26／得失点差0）
11位 広島（勝ち点25／得失点差＋5）
12位 大分（勝ち点25／得失点差－5）
13位 横浜FC（勝ち点20／得失点差－12）
14位 鳥栖（勝ち点17／得失点差－3）
15位 札幌（勝ち点17／得失点差－17）
16位 清水（勝ち点12／得失点差－19）
17位 仙台（勝ち点11／得失点差－17）
18位 湘南（勝ち点9／得失点差−17）
J1第20節対戦カード（10月3、4日）
▼3日
14：00 札幌 vs 仙台
15：00 C大阪 vs 川崎
16：00 横浜FC vs 柏
17：00 広島 vs 鳥栖
19：00 G大阪 vs 鹿島
19：00 大分 vs 清水
▼4日
15：00 湘南 vs FC東京
16：00 横浜FM vs 神戸
17：00 浦和 vs 名古屋