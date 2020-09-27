J1第19節が各地で行われた　[写真]=Getty Images

　明治安田生命J1リーグ第19節が23日、各地で行われた。

　ヴィッセル神戸はホームで北海道コンサドーレ札幌と対戦。19分に決めた古橋亨梧のゴールを皮切り郷家友太、小田裕太郎とゴールラッシュ。4－0で完勝し、三浦淳寛新監督の門出を白星で祝った。

　横浜F・マリノスは敵地で柏レイソルと対戦。FWオルンガのゴールで柏が先制したが昨シーズン王者の横浜FMも黙っていない。77分にエリキが5試合連続となるゴールを決め振り出しに戻すと、オウンゴール、前田大然のゴールで逆転勝利を収め、横浜FMが4連勝と調子の良さを見せつけた。

　第19節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■J1第19節結果
名古屋グランパス　3－1　清水エスパルス
浦和レッズ　0－2　横浜FC
ヴィッセル神戸　4－0　北海道コンサドーレ札幌
ベガルタ仙台　2－3　セレッソ大阪
サガン鳥栖　3－0　FC東京
鹿島アントラーズ　0－2　大分トリニータ
サンフレッチェ広島　1－2　ガンバ大阪
柏レイソル　1－3　横浜F・マリノス
湘南ベルマーレ　0－1　川崎フロンターレ

■順位表
1位　川崎（勝ち点53／得失点差＋41）
2位　C大阪（勝ち点42／得失点差＋10）
3位　FC東京（勝ち点38／得失点差＋8）
4位　名古屋（勝ち点33／得失点差＋11）
5位　横浜FM（勝ち点33／得失点差＋9）
6位　鹿島（勝ち点33／得失点差＋4）
7位　G大阪（勝ち点32／得失点差＋3）
8位　柏（勝ち点30／得失点差＋7）
9位　浦和（勝ち点30／得失点差－8）
10位　神戸（勝ち点26／得失点差0）
11位　広島（勝ち点25／得失点差＋5）
12位　大分（勝ち点25／得失点差－5）
13位　横浜FC（勝ち点20／得失点差－12）
14位　鳥栖（勝ち点17／得失点差－3）
15位　札幌（勝ち点17／得失点差－17）
16位　清水（勝ち点12／得失点差－19）
17位　仙台（勝ち点11／得失点差－17）
18位　湘南（勝ち点9／得失点差−17）

J1第20節対戦カード（10月3、4日）
▼3日
14：00　札幌　vs　仙台
15：00　C大阪　vs　川崎
16：00　横浜FC　vs　柏
17：00　広島　vs　鳥栖
19：00　G大阪　vs　鹿島
19：00　大分　vs　清水

▼4日
15：00　湘南　vs　FC東京
16：00　横浜FM　vs　神戸
17：00　浦和　vs　名古屋