明治安田生命J3リーグ第18節が26日から27日にかけて各地で行われた。
ブラウブリッツ秋田は敵地で福島ユナイテッドFCと対戦。33分に沖野将基のゴールで先制すると、59分に久富賢が追加点を沈めリードを広げる。このまま逃げ切り秋田が完勝をおさめた。
ロアッソ熊本はガンバ大阪U－23と対戦。前半は膠着状態が続いたものの、後半に2ゴールを許し黒星に。首位秋田を負ううえで手痛い敗戦となった。
第18節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。
■J3第18節結果
福島ユナイテッドFC 0－2 ブラウブリッツ秋田
Y.S.C.C.横浜 1－6 セレッソ大阪U－23
SC相模原 3－2 カターレ富山
カマタマーレ讃岐 4－2 ヴァンラーレ八戸
FC岐阜 3－1 アスルクラロ沼津
ガンバ大阪U－23 2－0 ロアッソ熊本
藤枝MYFC 0－0 いわてグルージャ盛岡
FC今治 2－1 ガイナーレ鳥取
鹿児島ユナイテッドFC 0－3 AC長野パルセイロ
■順位表
1位 秋田（勝ち点43／得失点差＋25）
2位 熊本（勝ち点38／得失点差＋14）
3位 長野（勝ち点35／得失点差＋16）
4位 岐阜（勝ち点31／得失点差＋10）
5位 藤枝（勝ち点30／得失点差＋4）
6位 鳥取（勝ち点30／得失点差＋3）
7位 相模原（勝ち点29／得失点差－2）
8位 今治（勝ち点28／得失点差＋5）
9位 鹿児島（勝ち点27／得失点差＋3）
10位 富山（勝ち点24／得失点差＋7）
11位 岩手（勝ち点19／得失点差−13）
12位 G大23（勝ち点18／得失点差−7）
13位 八戸（勝ち点18／得失点差−8）
14位 YS横浜（勝ち点18／得失点差−12）
15位 沼津（勝ち点17／得失点差−8）
16位 福島（勝ち点15／得失点差−12）
17位 C大阪23（勝ち点13／得失点差－5）
18位 讃岐（勝ち点12／得失点差－10）
■第19節の対戦カード（10月2、3、4日）
▼10月2日（金）
19：00 C大23 vs 今治
▼10月3日（土）
18：00 八戸 vs 福島
13：00 沼津 vs 讃岐
14：00 長野 vs 相模原
14：00 富山 vs 鳥取
15：00 秋田 vs 岩手
19：00 大分 vs 札幌
19：00 鹿児島 vs 藤枝
▼10月4日（日）
14：00 G大23 vs YS横浜
15：00 熊本 vs 岐阜