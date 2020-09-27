J3第18節が各地で行われた

　明治安田生命J3リーグ第18節が26日から27日にかけて各地で行われた。

　ブラウブリッツ秋田は敵地で福島ユナイテッドFCと対戦。33分に沖野将基のゴールで先制すると、59分に久富賢が追加点を沈めリードを広げる。このまま逃げ切り秋田が完勝をおさめた。

　ロアッソ熊本はガンバ大阪U－23と対戦。前半は膠着状態が続いたものの、後半に2ゴールを許し黒星に。首位秋田を負ううえで手痛い敗戦となった。

第18節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■J3第18節結果
福島ユナイテッドFC　0－2　ブラウブリッツ秋田
Y.S.C.C.横浜　1－6　セレッソ大阪U－23
SC相模原　3－2　カターレ富山
カマタマーレ讃岐　4－2　ヴァンラーレ八戸
FC岐阜　3－1　アスルクラロ沼津
ガンバ大阪U－23　2－0　ロアッソ熊本
藤枝MYFC　0－0　いわてグルージャ盛岡
FC今治　2－1　ガイナーレ鳥取
鹿児島ユナイテッドFC　0－3　AC長野パルセイロ

■順位表
1位　秋田（勝ち点43／得失点差＋25）　
2位　熊本（勝ち点38／得失点差＋14）
3位　長野（勝ち点35／得失点差＋16）
4位　岐阜（勝ち点31／得失点差＋10）
5位　藤枝（勝ち点30／得失点差＋4）
6位　鳥取（勝ち点30／得失点差＋3）
7位　相模原（勝ち点29／得失点差－2）
8位　今治（勝ち点28／得失点差＋5）
9位　鹿児島（勝ち点27／得失点差＋3）
10位　富山（勝ち点24／得失点差＋7）　
11位　岩手（勝ち点19／得失点差−13）
12位　G大23（勝ち点18／得失点差−7）
13位　八戸（勝ち点18／得失点差−8）
14位　YS横浜（勝ち点18／得失点差−12）
15位　沼津（勝ち点17／得失点差−8）
16位　福島（勝ち点15／得失点差−12）
17位　C大阪23（勝ち点13／得失点差－5）
18位　讃岐（勝ち点12／得失点差－10）

■第19節の対戦カード（10月2、3、4日）
▼10月2日（金）
19：00　C大23　vs　今治

▼10月3日（土）
18：00　八戸　vs　福島
13：00　沼津　vs　讃岐
14：00　長野　vs　相模原
14：00　富山　vs　鳥取
15：00　秋田　vs　岩手
19：00　大分　vs　札幌
19：00　鹿児島　vs　藤枝

▼10月4日（日）
14：00　G大23　vs　YS横浜
15：00　熊本　vs　岐阜