『ハイキュー!!』の食を考察！ cookpad studioで限定メニューを開発！

CookpadTVは、クッキングLive体験型スタジオ「cookpad studio」にて、2020年10月2日(金)よりTVアニメ『ハイキュー!!』とのコラボ企画「cookpad studio 烏野祭」を開催することを発表した。



TVアニメ『ハイキュー!!』は、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載していた、シリーズ累計発行部数3800万部を突破した古舘春一による漫画『ハイキュー!!』を原作とするアニメ。

高校バレーボールを題材にした本作は、2014年の第1期『ハイキュー!!』からスタートし、第2期『ハイキュー!! セカンドシーズン』第3期『ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』とアニメが展開され、2020年1月には第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』が放送。10月からは、第2クールの放送が決定している。



本イベントでは、CookpadTVがTVアニメ『ハイキュー!!』の世界観を食の視点から考察し、各キャラクターの大好物メニューをアレンジした限定メニューを開発。日向翔陽の好物「たまごかけごはん」をモチーフにした「TKG風ライスコロッケ」や、影山飛雄の好物「ポークカレー温卵のせ」をモチーフにした「ポークカレー風焼きそば 温玉のせ」など、食べ応えも十分なフード、各キャラクターをイメージした楽しいソフトドリンクメニューが登場する。



また、本イベント限定グッズの配布&販売も決定。フードもしくはスイーツを頼むともらえるステッカーや、ドリンクを頼むともらえるポストカード(※いずれも、全6種のうちランダムで1枚)のほか、缶バッジやアクリルスタンドもラインナップされている。



さらに、「cookpad studio」には、65インチの大型ディスプレイが3台設置されており、カフェで提供している限定メニューの料理動画を大画面で楽しむことができる。「cookpad studio 烏野祭」のオリジナル料理動画やBGMで作品の世界観に浸りながら、クオリティの高いメニューを楽しめる空間を堪能してみてはいかがだろうか。



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS