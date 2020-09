若木萌が最新DVD『GO TO 萌』を9月25日に発売した。



【写真】若木萌のふわふわEカップバスト【6点】



永遠の17歳をキャッチフレーズに活躍する若木萌。アイドルユニット「ダブルハピネス」「M.y.bnp」でも活動中で、「ミスiD2020」では「人の人生を笑うな賞」を受賞した。



最新DVDの『GO TO 萌』は約4年ぶりとなるファン待望の最新イメージ作品。



真っ赤なレースの極小ビキニや、体操服風の衣装など、様々なセクシーコスチュームで、ふわふわEカップとマシュマロボディを披露している。



永遠の17歳の“ぶりっこ”なにゃんにゃん仕草も堪能できる作品となっている。



▽若木萌 DVD『GO TO 萌』

発売元:スパイスビジュアル

定価:3800円

発売日:9月25日



