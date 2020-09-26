TVアニメ「神様になった日」の第2弾キービジュアル、第2弾PVが公開された。

PVには新キャラクターも登場。鈴木央人役を重松千晴、神宮司ひかり役を照井春佳、天願賀子役を嶋村侑、CEO役を井上喜久子、尾熊雷太役を松田健一郎、成神時子役を柚木涼香、成神大地役を新垣樽助が演じることも明らかになった。

さらに「神様になった日」の公式ラジオ番組「神様になったラジオ」の制作・配信が決定。メインパーソナリティはひな役の佐倉綾音、成神陽太役の花江夏樹が務める。またdアニメストア、dアニメストア for Prime Video、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送ほか各種配信サイトでの配信情報も公開された。詳細は公式サイトにて確認を。

TVアニメ「神様になった日」は10月10日24時より放送開始。なおTOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビでは、本日このあと24時より、放送直前特番がオンエアされる。

TVアニメ「神様になった日」

放送情報

TOKYO MX：2020年10月10日（土）より毎週土曜日24:00～

群馬テレビ：2020年10月10日（土）より毎週土曜日24:00～

とちぎテレビ：2020年10月10日（土）より毎週土曜日24:00～

BS11：2020年10月10日（土）より毎週土曜日24:00～

ABCテレビ：2020年10月10日（土）より毎週土曜日26:30～

メ～テレ：2020年10月10日（土）より毎週土曜日26:30～

富山テレビ放送：2020年10月13日（火）より毎週火曜日25:05～

山陰放送：2020年10 月16日（金）より毎週金曜日25:55～

長崎文化放送：2020年10月26日（月）より毎週月曜日25:18～

テレビ神奈川：2020年11月3日（火）より毎週火曜日25:00～

AT-X：2020年10月11日（日）より毎週日曜日21:00～

配信サイト

dアニメストア、dアニメストア for Prime Video、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、GYAO!、ひかりTV、バンダイチャンネル、J:COMオンデマンド、TELASA、Video Market、DMM.com、music.jp、Hulu、FOD、Netflix、U-NEXT、アニメ放題、Amazon Prime Video、ABEMA

スタッフ

原作・脚本：麻枝准（VISUAL ARTS/Key）

監督：浅井義之

キャラクター原案：Na-Ga（VISUAL ARTS/Key）

キャラクターデザイン・総作画監督：仁井学

美術監督：鈴木くるみ

撮影監督：梶原幸代

色彩設計：中野尚美

3D監督：鈴木晴輝

編集：高橋歩

音響監督：飯田里樹

音楽：MANYO、麻枝准

アニメーション制作：P.A.WORKS

キャスト

ひな：佐倉綾音

成神陽太：花江夏樹

伊座並杏子：石川由依

国宝阿修羅：木村良平

成神空：桑原由気

鈴木央人：重松千晴

神宮司ひかり：照井春佳

天願賀子：嶋村侑

CEO：井上喜久子

尾熊雷太：松田健一郎

成神時子：柚木涼香

成神大地：新垣樽助

※高橋歩の高ははしご高が正式表記。

(c)VISUAL ARTS / Key / 「神様になった日」Project