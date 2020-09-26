人気ゲームクリエーターの麻枝准（まえだ・じゅん）さんが原作、脚本を手がけるテレビアニメ「神様になった日」の追加キャストが発表され、重松千晴さんが鈴木央人、 照井春佳さんが神宮司ひかり、嶋村侑さんが天願賀子、井上喜久子さんがCEO、松田健一郎さんが尾熊雷太、 柚木涼香さんが成神時子、新垣樽助さんが成神大地というキャラクターをそれぞれ演じることが分かった。メインキャラクターが集合した第2弾キービジュアルも公開された。公式ラジオ「神様になったラジオ」が配信され、声優の佐倉綾音さん、花江夏樹さんがメインパーソナリティーを務めることも発表された。

「神様になった日」は、「Angel Beats！」「Charlotte」に続き、麻枝さんが手がけるアニメで、テーマは「原点回帰」。10月10日深夜からTOKYO MX、BS11ほかで順次、放送される。

◇キャスト（敬称略）

ひな：佐倉綾音▽成神陽太：花江夏樹▽伊座並杏子：石川由依▽国宝阿修羅：木村良平▽成神空：桑原由気▽鈴木央人：重松千晴▽神宮司ひかり：照井春佳▽天願賀子：嶋村侑▽CEO：井上喜久子▽尾熊雷太：松田健一郎▽成神時子：柚木涼香▽成神大地：新垣樽助