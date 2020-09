アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の9月14~20日の1位は、スマートフォン向けブラウザーゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」(シャニマス)の最新CD「THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 07」でした。

◇先週の結果

首位を獲得した「THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 07」は、シャニマスの新ユニット「ノクチル」の単独では初となるCDです。ノクチルは、幼なじみの女子高生4人によるユニットで、CDには切なさと爽やかさが同居したエモーショナルな疾走ナンバー「いつだって僕らは」などの楽曲やドラマパートを収録しています。

2~5位には、声優育成スマホゲーム「CUE!」から一挙同時リリースされたシングル4作品がランクイン。メインキャラクターによる四つのユニットがそれぞれシングルをリリースし、ユニット「AiRBLUE Bird」の「Override!」が2位、「AiRBLUE Moon」の「Reach For The World!」が3位、「AiRBLUE Wind」の「NAZO-NAZE Jumping!」が4位、「AiRBLUE Flower」の「Red or Blue?」が5位に。それぞれのユニットが個性を生かしつつ、新たなジャンルにも挑戦しています。

6位には、スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(デレステ)の新たなCDシリーズ第1弾「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER GOLD RUSH! 01 Go Just Go!」がランクイン。ゲームの5周年記念ソング「Go Just Go!」を収録しています。

7位には、歌手のTRUEさんが歌う劇場版アニメ「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」の主題歌「WILL」が登場。続いて、音楽ユニット「CHiCO with HoneyWorks」の3枚目のアルバム「瞬く世界にiを揺らせ」が8位となりました。テレビアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」のエンディングテーマ「決戦スピリット」、テレビアニメ「荒ぶる季節の乙女どもよ。」のオープニングテーマ「乙女どもよ。」といったアニメタイアップ曲のほか、男性2人組ユーチューバー「スカイピース」、中川翔子さんとのコラボ曲など話題曲を多数収録しています。

ほかにも、声優のユニット「SparQlew(スパークル)」の2枚目のシングル「ヘルベチカ」が9位、声優で歌手の鈴木愛奈さんが歌うテレビアニメ「モンスター娘のお医者さん」のエンディングテーマ「やさしさの名前」が10位となりました。

◇今週の動向

スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(ミリシタ)」のニューシングル「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 11」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト、敬称略)

1位 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 07」 ノクチル シングル

2位 「Override!」 AiRBLUE Bird シングル

3位 「Reach For The World!」 AiRBLUE Moon シングル

4位 「NAZO-NAZE Jumping!」 AiRBLUE Wind シングル

5位 「Red or Blue?」 AiRBLUE Flower

6位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER GOLD RUSH! 01 Go Just Go!」 Various Artists シングル

7位 「WILL」 TRUE シングル

8位 「瞬く世界にiを揺らせ」 CHiCO with HoneyWorks アルバム

9位 「ヘルベチカ」 SparQlew シングル

10位 「やさしさの名前」 鈴木愛奈 シングル

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。