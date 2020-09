スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』にて、魔法大陸「ミスティーク」のピックアップガチャが開催中。

現在、『ロストディケイド』のリリース半年を記念して行われた「大陸投票企画~ロスディケ7大陸を旅しよう!~」で1位を取った魔法大陸「ミスティーク』」のピックアップガチャが開催中。

ミスティークピックアップ1では「アリス<夢境の少女>(CV:阿澄佳奈)」「ヴィクトリア<鏡の魔女>(CV:沢城みゆき)」が登場。ミスティークピックアップ2では「アリシア<寒氷王座>(CV:牧野由依)」「フィア<烈火王座>(CV:川澄綾子)」が登場する。

さらに大陸ピックアップガチャの開催を記念して、無料10連チケットをプレゼント中。開催期間は10月7日10:59まで。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED