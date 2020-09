スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』にてイベント「美食祭」が開催中。

「美食祭」は、「チュートリアル完了済」「団長レベル22以上」で参加できるイベント。期間は10月7日10:59まで。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED