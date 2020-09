スマートフォン向けゲーム『クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z』の生配信番組「クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z スペシャル生配信!」が9月26日14:00よりYouTube Liveにて配信される。

「クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z スペシャル生配信!」

「クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z スペシャル生配信!」では、

相羽あいな、美波わかながMCを担当。さらにスペシャルゲストとして「しんちゃん」も登場する。番組ではゲームの最新情報や、しんちゃんと一緒に楽しいコーナー企画も実施予定とのこと。

また、ゲームの中で使える「きんのたま」がたくさん貰えるかもしれない、ゲームユーザーへの還元企画や、重大発表も予定しているという。

(C)臼井儀人/ 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C) bushiroad All Rights Reserved.

Developed by UniqueWave Co., LTD.