世界一有名なケンカ友達!? トムとジェリーがミニフィギュアに

今年80周年を迎えている『トムとジェリー』のトムとジェリーが、メディコム・トイのミニサイズフィギュアUDF（ウルトラディテールフィギュア）になって登場する。



TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s20)



UDF TOM and JERRY／メディコム・トイ／各1200円＋税（★）、各1800円＋税（●）／2021年4月発売予定／アニメ『TOM and JERRY』（邦題『トムとジェリー』）から、ネコのトムとネズミのジェリーを立体化。全5種。各全高約5.5～7センチ。

通常、UDFは同じシリーズ内では大体スケールが合わせられているのだが、今回単品の「JERRY」は他のアイテムよりスケールが大きめに作られている。



メディコム・トイではUDFの他にもソフビ製フィギュアのVCD（ヴァイナルコレクティブルドールズ）や、スタチュー、雑貨アイテムなどを展開している。引き続きそれらの新製品情報をお届けしよう。



VCD Pachypodium Gracilius／メディコム・トイ／1万2800円＋税／2020年9月発売予定／マダガスカルが原産の塊根植物パキポディウム・グラキリスをソフビフィギュア化。特になにかのキャラクターというわけではなく、純粋に実在の植物である。鉢、土の部分はABS製だ。全高約21センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、BOTANIZE直営店舗＆ONLINE STORE（botanize.jp）にて数量限定発売、なくなり次第終了。

（問）メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、BOTANIZE botanize.jp 03-6277-2033



Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv, 1953-2020

www.miffy.com



ブルーナボンボン ミニ ブラック／発売元：アイデス、販売元：メディコム・トイ／4000円＋税／2020年10月発売予定／ミッフィーの作者ディック・ブルーナが描いたウサギを立体化。全高約24センチ。本体を振ると優しい鈴の音色がする、柔らかいさわり心地のベビートイ。ほんのりベビーパウダーの香り付き。

（問）メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



SKULL & HAND LAMP／メディコム・トイ／2万5000円＋税／2020年9月発売予定／ファッションブランドUNDERCOVER（アンダーカバー）とP.A.M.（パム）のコラボアイテム。BLACKとWHITEの2色あり。全高約16センチ。メディコム・トイ オンラインストア各店、及びUNDERCOVER取り扱い店舗(一部店舗除く)、オンラインストアにて数量限定発売、なくなり次第終了。

（問）メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、UNDERCOVER 03-3407-1232



BE@RBRICK TM ＆ (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION．All rights reserved.



SALOMON × BE@RBRICK／スノースポーツ中心のスポーツ用品メーカー・サロモンとメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK（ベアブリック）とのコラボアイテム。スノーボード THE FACTORを購入すると「SALOMON BE@RBRICK 100％」がもらえる（数量限定、なくなり次第終了）。詳細はお近くのスノーボード用品取り扱い専門店、スポーツ量販店などSalomon snowboard正規取扱い店舗までお問合せを。

（問）アメアスポーツジャパン 03-6831-2717



スノーボード TEAMMATE／サロモン／オープン価格／2020年10月発売予定／キッズ向けエントリーモデルのスノーボード。扱いやすいフラット構造、コンケーブしたベース、逆エッジになりづらいエッジが上達を完全サポートする。展開サイズ90、100、110、120。

スノーボード THE FACTOR／サロモン／オープン価格／2020年10月発売予定／リーズナブルだがハイパフォーマンスな万能トリックマシーン。センターのやわらかいフレックスは、エントリーユーザーのボード操作をやさしくサポートする。展開サイズ138、143、147、150、153、156。

SALOMON BE@RBRICK HOODY／サロモン／各1万1800円＋税／2020年10月発売予定／フーディー（一般的日本語で言うところのパーカ－）。サイズS、M、L、XL、カラーWHITE、BLACK、GREY。

SALOMON BE@RBRICK LS SHIRTS／サロモン／各7800円＋税／2020年10月発売予定／長袖シャツ。S、M、L、XL。カラーWHITE、BLACK、GREY。







(C) Pollock-Krasner House/Stony Brook Foundation

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



Sync. Jackson Pollock Studio (SPLASH) シリーズ／アーティストのジャクソン・ポロックの作品を使った雑貨アイテム。



A：Sync. Jackson Pollock Studio TEE／メディコム・トイ／各6500円＋税／2021年1月発売・発送予定／胸ポケット付きTシャツ。カラーWHITE、BLACK、サイズS～2XL。

B：Sync. Jackson Pollock Studio iPhone CASE for 7/8／メディコム・トイ／各4900円＋税／2020年1月発売・発送予定／iPhone 7、8用のケース。

C：Sync. Jackson Pollock Studio iPhone CASE for 11／メディコム・トイ／各4900円＋税／2021年1月発売・発送予定／iPhone 11用のケース。

D：Sync. Jackson Pollock Studio RUG／メディコム・トイ／2万5000円＋税／2021年1月発売・発送予定／W80×H55センチ。

E：Sync. Jackson Pollock Studio TEDDY BEAR／メディコム・トイ／7000円＋税／2021年1月発売・発送予定／テディベア。全高約27センチ。

F：Sync. Jackson Pollock Studio SQUARE CUSHION／メディコム・トイ／7000円＋税／2021年1月発売・発送予定／クッション。W45×H45センチ。



(C) Pollock-Krasner House/Stony Brook Foundation

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



下記G～Iはアダムエロペにて販売。

G：Sync. Jackson Pollock Studio TEE 2種／メディコム・トイ／各7000円＋税／2021年1月発売・発送予定／Tシャツ。カラーWHITE×BLUE、WHITE×RED。サイズM～2XL。

H：Sync. Jackson Pollock Studio HOODIE 2種／メディコム・トイ／各2万7000＋税／2021年1月発売・発送予定／フーディー（一般的日本語で言うところのパーカ－）。カラーWHITE×BLUE、WHITE×RED。サイズM～XL。

Sync. Jackson Pollock Studio MA-1／メディコム・トイ／6万円＋税／2021年1月発売・発送予定／ミリタリージャケット。サイズM～L。



(C) 2020 D*Face



Sync. DOG SAVE THE QUEEN／メディコム・トイ／5万8000円＋税／2021年1月発送予定／アーティストD*FACEの作品を立体化したスタチュー。全高約40センチ。



FABRICK colette mon amour シリーズ／メディコム・トイの布系雑貨ブランドFABRICK（ファーブリック）、パリの伝説のセレクトショップcolette（コレット）の閉店までを描いた映画『コレット・モン・アムール』、ドイツのオンラインメディアHIGHSNOBIETY（ハイスノバイエティ）のコラボアイテム。渋谷PARCOのスタジオ2Gにて発売。



SIMPLE TOTE／メディコム・トイ／4800円＋税／2020年9月発売予定／トートバッグ。W15×H12×D10センチ。

SLIPPERS／メディコム・トイ／3800円＋税／2020年9月発売予定／スリッパ。各W13×H9センチ。

SQUARE CUSHION COVER＋PILLOW／メディコム・トイ／5800円＋税／2020年9月発売予定／クッションとカバーのセット。W45×H45センチ。

BACK PACK／メディコム・トイ／1万3800円＋税／2020年9月発売予定／バックパック。W32×H44×D22センチ。

TRAVEL POUCH／メディコム・トイ／5500円＋税／2020年9月発売予定／トラベルポーチ。W15×H12×D10センチ。

PEN CASE／メディコム・トイ／2800円＋税／2020年9月発売予定／ペンケース。W22×H5×D5.5センチ。



(C) MMXX Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



Sync. LOVE RAT（GESSO BLACK Ver.)／メディコム・トイ／5万8000円＋税／2020年10月発売予定／アーティストBANKSY（バンクシー）のグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約25センチ。GESSO （ジェッソ）は下地材として使われる塗料を意味する。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSと、渋谷パルコの2Gにて数量限定発売。

（問）2G 03-6452-5003、MEDICOM TOY PLUS 03-3479-5555



(C) Keith Haring Foundation Licensed by Artestar, New York



Flying Devil STATUE WHITE Ver.／メディコム・トイ／4万5000円＋税／2020年10月発売予定／アーティストのキース・ヘリングの描いたFlying Devilを立体化したスタチュー。背面にはキース・ヘリングのロゴ入り。全高約38センチ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSと、渋谷パルコの2Gにて発売。

（問）2G 03-6452-5003、MEDICOM TOY PLUS 03-3479-5555



(C) 2020 - Nicolas Buffe - All rights reserved

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



A：Nicolas Buffe "The Gate of the Wolf's Mouth Statue WHITE Ver."／メディコム・トイ／9万8000円＋税／2020年10月発売予定／アーティストのニコラ・ビュフが個展「ポリフィーロの夢」(2014)にて発表した作品のWHITE Ver.。全高約40センチ。

B：Nicolas Buffe "Pulcino Mobile"／メディコム・トイ／3500円＋税／2020年10月発売予定／ニコラ・ビュフのデザインを用いたモビール。全高約30センチ。

C：Nicolas Buffe "The Dream of Polifilo Small Fiber Box" made by ADACHISHIKI／メディコム・トイ／5500円＋税／2020年10月発売予定／ニコラ・ビュフのデザインを用いた硬質パルプボックス。安達紙器製。H16×W25.5×D36センチ。

D：Nicolas Buffe "The Dream of Polifilo Large Fiber Box" made by ADACHISHIKI／メディコム・トイ／7500円＋税／2020年10月発売予定／ニコラ・ビュフのデザインを用いた硬質パルプボックス。安達紙器製。H32×W25.5×D36センチ。

E：Nicolas Buffe "The Gate of the Wolf's Mouth Wall Clock" made by KARIMOKU／メディコム・トイ／1万8000円＋税／2020年10月発売予定／ニコラ・ビュフのデザインを用いた壁時計。カリモク製。 H41.5×W31.5センチ。

F：Nicolas Buffe "The Gate of the Wolf's Mouth Rug"／メディコム・トイ／3万円＋税／2020年10月発売予定／ニコラ・ビュフのデザインを用いた円形ラグマット。直径90センチ。

上記A~Fは、表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSと、渋谷パルコの2Gにて数量限定発売。

（問）2G 03-6452-5003、MEDICOM TOY PLUS 03-3479-5555



VCDはドラえもんやディズニー、スター・ウォーズ、アパレルメーカーのマスコット、アンディ・ウォーホルなどの実在アーティスト、マジンガーZやゲッター1など、様々なキャラクター・人物をラインナップしている。

しかし、植物をモチーフにしたというのは今回紹介の「VCD Pachypodium Gracilius」が初めてである。

今後の展開にも注目していきたい。



問い合わせ先：（特記なき場合）メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。