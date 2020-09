世界一有名なケンカ友達!? トムとジェリーがミニフィギュアに

今年80周年を迎えている『トムとジェリー』のトムとジェリーが、メディコム・トイのミニサイズフィギュアUDF(ウルトラディテールフィギュア)になって登場する。



TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s20)



UDF TOM and JERRY/メディコム・トイ/各1200円+税(★)、各1800円+税(●)/2021年4月発売予定/アニメ『TOM and JERRY』(邦題『トムとジェリー』)から、ネコのトムとネズミのジェリーを立体化。全5種。各全高約5.5~7センチ。

通常、UDFは同じシリーズ内では大体スケールが合わせられているのだが、今回単品の「JERRY」は他のアイテムよりスケールが大きめに作られている。



メディコム・トイではUDFの他にもソフビ製フィギュアのVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)や、スタチュー、雑貨アイテムなどを展開している。引き続きそれらの新製品情報をお届けしよう。



VCD Pachypodium Gracilius/メディコム・トイ/1万2800円+税/2020年9月発売予定/マダガスカルが原産の塊根植物パキポディウム・グラキリスをソフビフィギュア化。特になにかのキャラクターというわけではなく、純粋に実在の植物である。鉢、土の部分はABS製だ。全高約21センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、BOTANIZE直営店舗&ONLINE STORE(botanize.jp)にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、BOTANIZE botanize.jp 03-6277-2033



Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv, 1953-2020

ブルーナボンボン ミニ ブラック/発売元:アイデス、販売元:メディコム・トイ/4000円+税/2020年10月発売予定/ミッフィーの作者ディック・ブルーナが描いたウサギを立体化。全高約24センチ。本体を振ると優しい鈴の音色がする、柔らかいさわり心地のベビートイ。ほんのりベビーパウダーの香り付き。

SKULL & HAND LAMP/メディコム・トイ/2万5000円+税/2020年9月発売予定/ファッションブランドUNDERCOVER(アンダーカバー)とP.A.M.(パム)のコラボアイテム。BLACKとWHITEの2色あり。全高約16センチ。メディコム・トイ オンラインストア各店、及びUNDERCOVER取り扱い店舗(一部店舗除く)、オンラインストアにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、UNDERCOVER 03-3407-1232



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.



SALOMON × BE@RBRICK/スノースポーツ中心のスポーツ用品メーカー・サロモンとメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)とのコラボアイテム。スノーボード THE FACTORを購入すると「SALOMON BE@RBRICK 100%」がもらえる(数量限定、なくなり次第終了)。詳細はお近くのスノーボード用品取り扱い専門店、スポーツ量販店などSalomon snowboard正規取扱い店舗までお問合せを。

(問)アメアスポーツジャパン 03-6831-2717



スノーボード TEAMMATE/サロモン/オープン価格/2020年10月発売予定/キッズ向けエントリーモデルのスノーボード。扱いやすいフラット構造、コンケーブしたベース、逆エッジになりづらいエッジが上達を完全サポートする。展開サイズ90、100、110、120。

スノーボード THE FACTOR/サロモン/オープン価格/2020年10月発売予定/リーズナブルだがハイパフォーマンスな万能トリックマシーン。センターのやわらかいフレックスは、エントリーユーザーのボード操作をやさしくサポートする。展開サイズ138、143、147、150、153、156。

SALOMON BE@RBRICK HOODY/サロモン/各1万1800円+税/2020年10月発売予定/フーディー(一般的日本語で言うところのパーカ-)。サイズS、M、L、XL、カラーWHITE、BLACK、GREY。

SALOMON BE@RBRICK LS SHIRTS/サロモン/各7800円+税/2020年10月発売予定/長袖シャツ。S、M、L、XL。カラーWHITE、BLACK、GREY。







(C) Pollock-Krasner House/Stony Brook Foundation

Sync. Jackson Pollock Studio (SPLASH) シリーズ/アーティストのジャクソン・ポロックの作品を使った雑貨アイテム。



A:Sync. Jackson Pollock Studio TEE/メディコム・トイ/各6500円+税/2021年1月発売・発送予定/胸ポケット付きTシャツ。カラーWHITE、BLACK、サイズS~2XL。

B:Sync. Jackson Pollock Studio iPhone CASE for 7/8/メディコム・トイ/各4900円+税/2020年1月発売・発送予定/iPhone 7、8用のケース。

C:Sync. Jackson Pollock Studio iPhone CASE for 11/メディコム・トイ/各4900円+税/2021年1月発売・発送予定/iPhone 11用のケース。

D:Sync. Jackson Pollock Studio RUG/メディコム・トイ/2万5000円+税/2021年1月発売・発送予定/W80×H55センチ。

E:Sync. Jackson Pollock Studio TEDDY BEAR/メディコム・トイ/7000円+税/2021年1月発売・発送予定/テディベア。全高約27センチ。

F:Sync. Jackson Pollock Studio SQUARE CUSHION/メディコム・トイ/7000円+税/2021年1月発売・発送予定/クッション。W45×H45センチ。



(C) Pollock-Krasner House/Stony Brook Foundation

下記G~Iはアダムエロペにて販売。

G:Sync. Jackson Pollock Studio TEE 2種/メディコム・トイ/各7000円+税/2021年1月発売・発送予定/Tシャツ。カラーWHITE×BLUE、WHITE×RED。サイズM~2XL。

H:Sync. Jackson Pollock Studio HOODIE 2種/メディコム・トイ/各2万7000+税/2021年1月発売・発送予定/フーディー(一般的日本語で言うところのパーカ-)。カラーWHITE×BLUE、WHITE×RED。サイズM~XL。

Sync. Jackson Pollock Studio MA-1/メディコム・トイ/6万円+税/2021年1月発売・発送予定/ミリタリージャケット。サイズM~L。



(C) 2020 D*Face



Sync. DOG SAVE THE QUEEN/メディコム・トイ/5万8000円+税/2021年1月発送予定/アーティストD*FACEの作品を立体化したスタチュー。全高約40センチ。



FABRICK colette mon amour シリーズ/メディコム・トイの布系雑貨ブランドFABRICK(ファーブリック)、パリの伝説のセレクトショップcolette(コレット)の閉店までを描いた映画『コレット・モン・アムール』、ドイツのオンラインメディアHIGHSNOBIETY(ハイスノバイエティ)のコラボアイテム。渋谷PARCOのスタジオ2Gにて発売。



SIMPLE TOTE/メディコム・トイ/4800円+税/2020年9月発売予定/トートバッグ。W15×H12×D10センチ。

SLIPPERS/メディコム・トイ/3800円+税/2020年9月発売予定/スリッパ。各W13×H9センチ。

SQUARE CUSHION COVER+PILLOW/メディコム・トイ/5800円+税/2020年9月発売予定/クッションとカバーのセット。W45×H45センチ。

BACK PACK/メディコム・トイ/1万3800円+税/2020年9月発売予定/バックパック。W32×H44×D22センチ。

TRAVEL POUCH/メディコム・トイ/5500円+税/2020年9月発売予定/トラベルポーチ。W15×H12×D10センチ。

PEN CASE/メディコム・トイ/2800円+税/2020年9月発売予定/ペンケース。W22×H5×D5.5センチ。



(C) MMXX Full Colour Black Ltd.

Sync. LOVE RAT(GESSO BLACK Ver.)/メディコム・トイ/5万8000円+税/2020年10月発売予定/アーティストBANKSY(バンクシー)のグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約25センチ。GESSO (ジェッソ)は下地材として使われる塗料を意味する。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSと、渋谷パルコの2Gにて数量限定発売。

(問)2G 03-6452-5003、MEDICOM TOY PLUS 03-3479-5555



(C) Keith Haring Foundation Licensed by Artestar, New York



Flying Devil STATUE WHITE Ver./メディコム・トイ/4万5000円+税/2020年10月発売予定/アーティストのキース・ヘリングの描いたFlying Devilを立体化したスタチュー。背面にはキース・ヘリングのロゴ入り。全高約38センチ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSと、渋谷パルコの2Gにて発売。

(問)2G 03-6452-5003、MEDICOM TOY PLUS 03-3479-5555



(C) 2020 - Nicolas Buffe - All rights reserved

A:Nicolas Buffe "The Gate of the Wolf's Mouth Statue WHITE Ver."/メディコム・トイ/9万8000円+税/2020年10月発売予定/アーティストのニコラ・ビュフが個展「ポリフィーロの夢」(2014)にて発表した作品のWHITE Ver.。全高約40センチ。

B:Nicolas Buffe "Pulcino Mobile"/メディコム・トイ/3500円+税/2020年10月発売予定/ニコラ・ビュフのデザインを用いたモビール。全高約30センチ。

C:Nicolas Buffe "The Dream of Polifilo Small Fiber Box" made by ADACHISHIKI/メディコム・トイ/5500円+税/2020年10月発売予定/ニコラ・ビュフのデザインを用いた硬質パルプボックス。安達紙器製。H16×W25.5×D36センチ。

D:Nicolas Buffe "The Dream of Polifilo Large Fiber Box" made by ADACHISHIKI/メディコム・トイ/7500円+税/2020年10月発売予定/ニコラ・ビュフのデザインを用いた硬質パルプボックス。安達紙器製。H32×W25.5×D36センチ。

E:Nicolas Buffe "The Gate of the Wolf's Mouth Wall Clock" made by KARIMOKU/メディコム・トイ/1万8000円+税/2020年10月発売予定/ニコラ・ビュフのデザインを用いた壁時計。カリモク製。 H41.5×W31.5センチ。

F:Nicolas Buffe "The Gate of the Wolf's Mouth Rug"/メディコム・トイ/3万円+税/2020年10月発売予定/ニコラ・ビュフのデザインを用いた円形ラグマット。直径90センチ。

上記A~Fは、表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSと、渋谷パルコの2Gにて数量限定発売。

(問)2G 03-6452-5003、MEDICOM TOY PLUS 03-3479-5555



VCDはドラえもんやディズニー、スター・ウォーズ、アパレルメーカーのマスコット、アンディ・ウォーホルなどの実在アーティスト、マジンガーZやゲッター1など、様々なキャラクター・人物をラインナップしている。

しかし、植物をモチーフにしたというのは今回紹介の「VCD Pachypodium Gracilius」が初めてである。

今後の展開にも注目していきたい。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。