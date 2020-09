X-MENのサイキック忍者サイロックがアクションフィギュアに！

メディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)に、マーベルコミックス『X-MEN』シリーズのサイロックがラインナップ入りする。



サイロックは本名エリザベス・ブラドック、愛称ベッツィ。テレパシーを駆使して戦うミュータントだ。

イギリス生まれの白人だったが、事故により東洋人の女忍者カンノンと融合、悪の組織ザ・ハンドによって再分割されてしまう。その際に肉体はカンノン、精神はエリザベス中心にカンノンの意識・記憶が一部混じった状態になってしまった。

90年代の格闘ゲームでプレイヤーキャラになっていたため、日本のファンにも認知度が高いキャラクターだ。



MAFEX PSYLOCKE (COMIC Ver.)/メディコム・トイ/8800円+税/2021年8月発売予定/アクションフィギュア。全高約15センチ。

表情パーツ2種。刀、鞘、腰帯等が付属。各種サイキックエフェクトパーツにより様々なアクションシーンを再現できる。



MAFEXではアメコミキャラクターだけでなく、実写映画、日本の漫画・アニメのキャラクターも立体化している。続けてMAFEXの新製品情報をお届けしよう。



MAFEX THE JOKER ”HUSH”/メディコム・トイ/7800円+税/2021年8月発売予定/DCの『BATMAN:HUSH』(邦題『バットマン:ハッシュ』)より、バットマンの宿敵ジョーカーをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

表情パーツ2種。各種武器パーツ、ハンドパーツが付属し、劇中のアクションポーズを再現できる。



MAFEX 鉄人28号/メディコム・トイ/1万1000円+税/2020年10月発売予定/漫画『鉄人28号』の主役ロボをアクションフィギュアで再現。全高約20センチ。各関節可動、手首パーツ左右各4種、ジェット炎パーツが付属し、様々なアクションが再現できる。

素材はABSをメインに使用し硬質感を強調、足先端にはダイキャストを使って重量感を高めている。



今回発表されたサイロックだが、サイロックことエリザベスの肉体にカンノン中心の精神が宿った人物は「ルバンシェ」と名乗りX-MENに合流。自分こそが真正のエリザベスである、と主張していた。だが、レガシーウイルスというミュータントだけを殺すウイルスによって死亡してしまう。

このためサイロックは女忍者の肉体で生き続けることになる。

たださらにその後、ルバンシェは生き返ったりもしている。死人が生き返ったり、歴史が書き換えられて死亡自体がなかったことにされるのはアメコミではよくあることである。



