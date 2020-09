セイバーやすみっコぐらしのクリスマスケーキ予約開始！

バンダイ キャンディ事業部は、『仮面ライダーセイバー』『ヒーリングっどプリキュア』『魔進戦隊キラメイジャー』のデザインを施したデコレーションケーキ『キャラデコクリスマス』の予約受付を2020年9月下旬より、全国の量販店、コンビニエンスストア、洋菓子店にて順次開始する。

また、「すみっコぐらし」の『キャラデコクリスマス』はイオン限定で発売される。



「キャラデコ」は、バンダイが1994年から展開するキャラクター付きのデコレーションケーキ。お祝いごとや季節に合わせた「キャラデコお祝いケーキ」や「キャラデコクリスマス」が発売されている。



「キャラデコクリスマス」は、受け取った瞬間に嬉しい、キャラクターのクリスマスデザインのケーキ箱入り。

デコレーションケーキは、キャラクターの世界観を盛り込んだサイドフィルムやピックで装飾されており、楽しいクリスマスの気分をさらに盛り上げる。



キャラクターと写真が撮れる特典が付いており、クリスマス限定デザインのフレームは2種類。無料アプリ「サプライズピクチャー」をダウンロードしてケーキ箱を読み込むと、キャラクターが現れて一緒に写真が撮れる。大切な日に、大好きなキャラクター達と一緒に写真を撮ることでクリスマスの思い出をさらに素敵に彩る(※すみっコぐらしにはサプライズピクチャーは付属しない)。



さらに別売り玩具と連動することでオリジナル音声を聞けたり、キャラデコでしか手に入らないキャラデコオリジナルデザインのおもちゃも付属している。



今年のラインナップは『仮面ライダーセイバー』に加えて、『ヒーリングっどプリキュア』、『魔進戦隊キラメイジャー』、そして人気キャラクター『すみっコぐらし』の4種類。

さらに、「キャラデコクリスマス 仮面ライダーセイバー」は、バンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」限定で9月25日13時から11月16日23時まで「早期予約キャンペーン」を実施。

「コレクタブルワンダーライドブック SG 1個(内容は後日公開予定)」とお菓子や仮面ライダーセイバーグッズが詰まった「仮面ライダーセイバーブーツ L」が抽選で100名様に当たる。



『キャラデコクリスマス』は、全国の量販店、コンビニエンスストア、洋菓子店にて9月下旬より順次予約開始。「キャラデコクリスマスすみっコぐらし」はイオン限定となる。

バンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」のキャラデコSHOPでは2020年9月25日(金)13時から予約を開始する。



(C)2020 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

(C)2020 テレビ朝日・東映AG・東映

(C)ABC-A・東映アニメーション

(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.