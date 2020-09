リー・カースレイク死去、オジー・オズボーンらが思い出を振り返る

長きに渡って、ユーライア・ヒープのドラマーを務めたリー・カースレイクが、米現地時間2020年9月19日、73歳で死去した。



リー・カースレイクは、ランディー・ローズとともにオジー・オズボーンのソロアルバムに参加。第1作『ブリザード・オブ・オズ』、第2作『ダイアリー・オブ・ア・マッドマン』のドラムも演奏していたが、『ブリザード・オブ・オズ』の発表から40周年の前日に前立腺がんで亡くなった。カースレイクの訃報を受けて、英バンドのユーライア・ヒープの旧メンバーであるケン・ヘンズレーは声明を発表。「55年間もの間、私の友人であり続け、一緒に演奏した中で最も素晴らしいドラマーだった。私の心の最も深い部分で通じ合っていたリー・カースレイクが今朝3時半、癌との闘いを終え亡くなった。安らかに、主を称え、死んでいったが、あまりにも惜しい」と、コメントした。



また、ユーライア・ヒープのギタリストであるミック・ボックスは、Facebookにて「リーはこの世で最も優しい奴だった。ブラザーは凄まじいドラマーで、シンガーで、ソングライターだった。これ以上ないほど情熱的な生涯を過ごし、ファンたちだけでなく、関わってきた全ての人に愛されていた」と、コメントした。



ゴッズやヘッド・マシーンなどのイギリスのバンドに関わった後、カースレイクは1971年の後半にユーライア・ヒープに、1972年に発表された『Demons and Wizards』からレコーディングに参加するようになった。カースレイクは1978年のアルバム『Fallen Angel』でバンドが休止状態に入るまで、計8枚のスタジオアルバムの収録を行なった。その直後、彼はブラック・サバスから解雇されたばかりのオジー・オズボーンにスカウトされ、ランディ・ローズやベーシストのボブ・デイズリーらとともに新たなバンドを結成した。



オジー・オズボーンは、ローリング・ストーン誌の選ぶ最も偉大なヘヴィ・メタルアルバムトップ100で9位の『ブリザード・オブ・オズ』40周年記念インタビューで「リー・カースレイクを捕まえたのは、文字通りスタジオに入った瞬間だった。その時は、本当に心からお互い楽しんだよ。コカインと酒でめちゃくちゃになった。ランディは違ったけどね。ランディは薬をやらない。タバコだけだし、あんまり酒も飲まないんだ」と、語っていた。



しかし、カースレイクの『ブリザード・オブ・オズ』と『ダイアリー・オブ・ア・マッドマン』への参加は、ベーシストのデイズリーと同様に後に削除され、10年後に再発表された際には再レコーディングが行われていた。この原因は、オジーと彼の以前のバンドメンバー間で、印税と作曲のクレジットを巡った長い裁判沙汰だった。最終的には、カースレイクはアルバムのリリース前に脱退、そして別のドラマーのトミー・アルドリッジが『ダイアリー・オブ・ア・マッドマン』のドラマーとして表記された。



カースレイクが末期癌と診断されたことを受け、彼とオジーはこれらの問題の解決にあたった。最終的にオジーはカースレイクの貢献を認め、彼にプラチナレコードを送った。







アルティメット・クラシック・ロックのインタビューに対して、カースレイクは、「最近僕は、シャロンとオジーに手紙を送ったんだ。彼らになんとか『ブリザード・オブ・オズ』と『ダイアリー・オブ・ア・マッドマン』のプラチナアルバムの認定証を送ってくれないか、死ぬ前に壁にかけたいんだ、ってね。それが私のバケットリスト(死ぬまでにしたいことのリスト)なんだ。イエスと言ってくれることを願ってる。シャロンとオジーに裁判で負けた時は完全に破産したよ。何十万ドルもかかったし、家だって売り払ってしまった。しかも病気になったんだ。でもプラチナレコードの認定証が壁にかかってれば最高じゃないか。このアルバムを作るのを手伝ったんだって言ってるようなものだからね」と、語った。



カースレイクとデイズリーの貢献はのちに30周年エディションのLPが発表された時に再び表記された。オジーとの決別の後、1982年の『Abominog』からカースレイクとデイズリーは再びユーライア・ヒープに参加した。2007年に脱退するまで、彼はバンドに貢献し続けた。



Its been 39 years since Ive seen Lee but he lives for ever on the records he played on for me, Blizzard of Ozz and Diary of a Madman. Lee Kerslake RIP pic.twitter.com/xWqVR0VJn6 — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) September 19, 2020



From:Lee Kerslake, Ozzy Osbourne and Uriah Heep Drummer, Dead at 73