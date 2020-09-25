TVアニメ「第501統合戦闘航空団 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN」第1話の場面カットが公開された。

10月7日より放送される「第501統合戦闘航空団 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN」。公開された場面カットには、短期留学先であるヘルウェティアの医学校にいる芳佳の様子や、彼女の新たな友人・アルテア、そして坂本少佐の姿が描かれている。

また「第501統合戦闘航空団 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN」Blu-ray / DVDの情報が明らかに。全6巻の各巻には初回生産特典として、監督・キャラクターデザインを務める高村和宏描き下ろしデジパック、キャラクター原案を担当する島田フミカネが表紙を描き下ろしたブックレット、同じく島田描き下ろしのアイキャッチイラストポストカード2枚組、アニメーション制作の秘話と取材旅行レポートを収めたドラマCDが付属する。

第1巻は12月23日にリリース。Amazon.co.jpなどの対象店舗では早期予約特典として、描き下ろしイラストをデザインした「聖夜のスペシャルビジュアルボード」がプレゼントされる。店舗別購入特典や第2巻以降の発売日についてはアニメ公式サイトで確認を。

TVアニメ「第501統合戦闘航空団 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN」

放送情報

TOKYO MX：2020年10月7日（水）より毎週水曜25:05～

テレビ愛知：2020年10月7日（水）より毎週水曜26:35～

KBS京都：2020年10月7日（水）より毎週水曜25:05～

サンテレビ：2020年10月7日（水）より毎週水曜25:30～

BS11：2020年10月8日（木）より毎週木曜23:00～

AT-X：2020年10月9日（金）より毎週金曜21:30～ ※リピート放送：毎週日曜26:00～ / 月曜13:30～ / 水曜29:30～

配信情報

dアニメストア：2020年10月7日（水）より毎週水曜22:00～地上波先行配信



Amazon Prime Video、バンダイチャネル、J:COMオンデマンド、TELASA、ABEMA、U-NEXT、アニメ放題、ひかりTV、FOD、niconico、GYAO!、Rakuten TV、ビデオマーケット、クランクイン！ビデオ、DMM.com動画、HAPPY!動画、ムービーフルplus

スタッフ

原作：島田フミカネ＆Projekt Kagonish

監督・キャラクターデザイン：高村和宏

キャラクター原案：島田フミカネ

シリーズ構成：ストライカーユニット

音楽：長岡成貢

アニメーション制作：david production

キャスト

宮藤芳佳：福圓美里

坂本美緒：世戸さおり

リネット・ビショップ：名塚佳織

ペリーヌ・クロステルマン：沢城みゆき

服部静夏：内田彩

ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ：田中理恵

ゲルトルート・バルクホルン：園崎未恵

エーリカ・ハルトマン：野川さくら

フランチェスカ・ルッキーニ：斎藤千和

シャーロット・E・イェーガー：小清水亜美

サーニャ・V・リトヴャク：門脇舞以

エイラ・イルマタル・ユーティライネン：大橋歩夕

(c)2020 島田フミカネ・KADOKAWA／第501統合戦闘航空団