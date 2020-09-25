TVアニメ「第501統合戦闘航空団 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN」第1話の場面カットが公開された。
10月7日より放送される「第501統合戦闘航空団 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN」。公開された場面カットには、短期留学先であるヘルウェティアの医学校にいる芳佳の様子や、彼女の新たな友人・アルテア、そして坂本少佐の姿が描かれている。
また「第501統合戦闘航空団 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN」Blu-ray / DVDの情報が明らかに。全6巻の各巻には初回生産特典として、監督・キャラクターデザインを務める高村和宏描き下ろしデジパック、キャラクター原案を担当する島田フミカネが表紙を描き下ろしたブックレット、同じく島田描き下ろしのアイキャッチイラストポストカード2枚組、アニメーション制作の秘話と取材旅行レポートを収めたドラマCDが付属する。
第1巻は12月23日にリリース。Amazon.co.jpなどの対象店舗では早期予約特典として、描き下ろしイラストをデザインした「聖夜のスペシャルビジュアルボード」がプレゼントされる。店舗別購入特典や第2巻以降の発売日についてはアニメ公式サイトで確認を。
TVアニメ「第501統合戦闘航空団 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN」
放送情報
TOKYO MX：2020年10月7日（水）より毎週水曜25:05～
テレビ愛知：2020年10月7日（水）より毎週水曜26:35～
KBS京都：2020年10月7日（水）より毎週水曜25:05～
サンテレビ：2020年10月7日（水）より毎週水曜25:30～
BS11：2020年10月8日（木）より毎週木曜23:00～
AT-X：2020年10月9日（金）より毎週金曜21:30～ ※リピート放送：毎週日曜26:00～ / 月曜13:30～ / 水曜29:30～
配信情報
dアニメストア：2020年10月7日（水）より毎週水曜22:00～地上波先行配信
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スタッフ
原作：島田フミカネ＆Projekt Kagonish
監督・キャラクターデザイン：高村和宏
キャラクター原案：島田フミカネ
シリーズ構成：ストライカーユニット
音楽：長岡成貢
アニメーション制作：david production
キャスト
宮藤芳佳：福圓美里
坂本美緒：世戸さおり
リネット・ビショップ：名塚佳織
ペリーヌ・クロステルマン：沢城みゆき
服部静夏：内田彩
ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ：田中理恵
ゲルトルート・バルクホルン：園崎未恵
エーリカ・ハルトマン：野川さくら
フランチェスカ・ルッキーニ：斎藤千和
シャーロット・E・イェーガー：小清水亜美
サーニャ・V・リトヴャク：門脇舞以
エイラ・イルマタル・ユーティライネン：大橋歩夕
(c)2020 島田フミカネ・KADOKAWA／第501統合戦闘航空団