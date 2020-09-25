ヨネダコウ「囀る鳥は羽ばたかない」7巻のアニメDVD付き限定版が、2021年3月1日に発売決定。アニメDVDにはショートストーリー「Don't Stay Gold」が収録される。
「Don't Stay Gold」は「囀る鳥は羽ばたかない」の前日譚となる、影山と久我の出会いを描いたエピソード。2月に公開された劇場アニメ「囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather」のスタッフが制作を手がけており、久我役の小野友樹、影山役の安元洋貴、矢代役の新垣樽助が出演する。発売日の決定と合わせて、本編の場面カットも公開された。
アニメDVD付き限定版は、完全予約受注生産品として9月30日から12月31日まで予約を受け付ける。なお通常版も同日発売予定だ。
「Don't Stay Gold」
スタッフ
原作：ヨネダコウ『囀る鳥は羽ばたかない』（大洋図書「ihr HertZ」連載中）
監督：牧田佳織
脚本：瀬古浩司
キャラクターデザイン：熊田明子、桑原剛
美術監督：佐藤勝、福島孝喜
色彩設計：鎌田千賀子
撮影監督：佐藤光洋
音楽：H ZETTRIO
音響監督：小泉紀介
アニメーション制作：GRIZZLY
キャスト
久我瑛心：小野友樹
影山莞爾：安元洋貴
矢代：新垣樽助
(c)ヨネダコウ・大洋図書/「囀る鳥は羽ばたかない」製作委員会