『BANANA FISH』のPOP UP SHOPにて描き下ろしイラストグッズを発売！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する通販サイト「AMNIBUS」を運営するアルマビアンカは、『BANANA FISH POP UP SHOP in MAGNET by SHIBUYA109』を2020年10月9日(金)から2020年10月18日(日)まで開催することを発表した。



『BANANA FISH』は、『別冊少女コミック』1985年5月号〜1994年4月号にて連載された吉田秋生による漫画作品で、2018年7月にテレビアニメ化され話題となった。

ニューヨークを舞台に、ストリートギャングを束ねる少年・アッシュと、カメラマンの助手として取材にやってきた日本人の少年・奥村英二とが出会い、”バナナフィッシュ” の謎を追い求めていくストーリーは、今も多くのファンから支持されている。



今回は、イベント合わせて、デニムジャケットをカジュアルに着こなすアッシュ・リンクスと奥村英二の描き下ろしイラストが登場。期間中は、描き下ろしイラストを使用したイベントグッズの先行販売をはじめ、イベント限定購入特典の配布などを予定している。



(C)吉田秋生・小学館/Project BANANA FISH