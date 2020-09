舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.3-の全16公演が、「Huluストア」で独占ライブ配信されることが決定。9月25日(金)から「Huluストア」で購入が可能になる。



音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-(ヒプマイ)」。このヒプマイから、オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”とナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”を中心とした舞台化第三弾『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.3-が、10月2日(金)から10月11日(日)までTOKYO DOME CITY HALLにて上演される。



そして今回、本舞台全16公演が独占ライブ配信される「Huluストア」は、今まで Hulu会員向けのサービスだったが、誰でも利用が可能に。Huluの月額料金を支払う事なく作品単位での課金方式で、好きな番組だけを選んで視聴することができる。



【本舞台配信の特徴】

1.「ライブ&見逃し配信」をセットで販売するので、ライブ視聴後に、見逃し配信で舞台を見直すことも可能。

2.各公演の開演5分前に出演者による生コメントを配信する。

3.オリジナルスイッチングDay、全景映像Day、最前列映像Dayと日にちによって見られる舞台の角度が変わるので、1公演でも複数公演を観る人でも楽しむことができる。



■作品タイトル:

『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage ‐track.3‐



■ライブ配信・見逃し配信視聴料: ※1回公演視聴料金

2600円(税込) ※10/11(日)18:00~の公演のみ3700円(税込)

※ライブ配信をご購入いただくと、見逃し配信も視聴可能。

※見逃し配信の視聴可能期間は限りがあるので注意。

※見逃し配信だけの購入も可能。



■見逃し配信について

見逃し配信開始 :各公演終了後から3日後0時予定

販売期間 :各公演の見逃し配信開始から13日間まで

視聴期間 :各公演の見逃し配信開始から14日間まで



■販売期間:※販売期間は予告なく変更になる場合がございます。

9月25日(金)12:00~10月26日(月)23:59