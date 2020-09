湯木慧「好奇心旺盛でした」ギター、トランペット、楽曲制作を10代前半から

シンガーソングライターの湯木慧さんが、9月24日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。“どんな10代を過ごしたのか”や、8月にリリースされたメジャーファーストEP『スモーク』について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。その前編。●後編はこちらさかた校長:今夜のゲスト講師は湯木慧先生です!湯木:湯木慧です。よろしくお願いします!こもり教頭:お願いします! 湯木慧先生はSCHOOL OF LOCK! に初来校ということで、プロフィールを紹介します。【湯木慧:11歳から独学でギターを始め、楽曲発表の場としてはじめた生配信が話題に。高校在学中の2015年にファーストミニアルバム『Prologue』をリリースし、2019年にシングル『誕生〜バースデイ〜』でメジャーデビュー。作詞作曲だけでなくMVやアートワークの監修、ライブペイントなど、自らの手で表現したものを発信し続けている】さかた校長:SCHOOL OF LOCK! の生徒は10代がほとんどなのですけど、湯木先生はどういった10代を過ごされましたか?湯木:10代って、いちばん変わる時期じゃないですか。1年単位でも全然違うし、毎日単位でも違うと思うんですけど。前半と後半に大きく分けると……10代前半は外に遊びに行ったり、音楽も始めてトランペットにひたっていて、ギターも始めたばかりだし……っていう、全部が新しかったんです。けっこう活発なので外でもたくさん遊んでいたし、新しく始めた音楽もたくさんしていました。こもり教頭:うん。湯木:10代後半には音楽制作にも慣れてきて、次のステップとしてその作ったものを誰かに届けたい……というのがだんだん深くなっていきました。こもり教頭:新しいものに対する追求心は、10代前半から強かったのですか?湯木:めちゃめちゃ強かったですね。追求という段階でもなかったかもしれないですけど、とにかく新しいことを始めたくて。絵を描くのも曲を作るのも……ギターやトランペットを始めるのも、全部10代前半に始まっているんです。好奇心旺盛って感じでした。さかた校長:そこから、10代後半では「表現したい」と?湯木:「突き詰めてみたい」というのが、10代後半でした。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/