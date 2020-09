2021年1月発表予定│ポルシェの新しいGTモデルの割り当てスロットがオークションに

毎年恒例のチャリティー活動の一環として、ピーターセン自動車博物館はオークションを開催している。今年はオンラインで行われるが、その中にポルシェが新しく発表するGTモデルのビルドスロットが出品されている。



ポルシェ・ヴァイザッハのエンジニアによる何年にもわたるテストと作業の成果である。車両の写真は提供されておらず、ティーザー写真のみがアップされている。この新しいGTモデルは2021年1月下旬に発表される。オークションで落札されたビルドスロットは落札者のみが使用でき、譲渡することはできない。このオークションは割り当てスロットのみを対象としたものであり、落札価格には車両、税金、またはオプションの費用は含まれていない。オークションからの収益は、ピーターセン博物館の毎年の教育プログラム、修復作業、および戦略的取り組みに役立てられる。









