ゴジラまつり開幕!? レトロソフビ大量リリース！

メディコム・トイがプロデュースするゴジラ系ソフビ企画「GODZILLA VINYL WARS EX(ゴジラ・ヴァイナル・ウォーズ・イーエックス)」で、2020年9月24日~10月10日に抽選販売が行われるアイテムが一挙に5点リリースされる。



「GODZILLA VINYL WARS EX」は、2014年の映画『GODZILLA ゴジラ』(いわゆるギャレゴジ)公開を記念してスタートしたソフビ企画「GODZILLA VINYL WARS」が元になっている。1年間限定で始まったこの企画が、期間終了後も好評に応えて続いた形になるのが「EX」の方だ。

今回はその「GODZILLA VINYL WARS EX」で、5点のソフビ情報が一挙にリリースされた。

1点ずつ紹介していこう。



TM & (C) TOHO CO., LTD.



ヘドラ1971(劇中アニメ版)/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年10月発送予定/映画『ゴジラ対ヘドラ』の劇中アニメに登場するヘドラを、ソフビ作家・安楽安作が立体化。このアニメ版ヘドラのソフビ化は世界初となる。全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて2020年9月24日(木)00:00から10月10日(土)23:59まで申込を受け付け、抽選販売。10月20日までに当選者に連絡、10月末日発送予定。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



TM & (C)TOHO CO., LTD.



ヘドラキャンディーケース(新色) /メディコム・トイ/8000円+税/2020年10月発送予定/ソフビメーカー・ソフビライフによる、『ゴジラ対ヘドラ』に登場する怪獣ヘドラ。全高約21センチ。

TM & (C)TOHO CO., LTD.



ジャイアントゴジラ(ゴジラVSデストロイア)(クリアレッド)/メディコム・トイ/1万8000円+税/2020年10月下旬発送予定/ソフビメーカー・マーミットによる『ゴジラVSデストロイア』版ゴジラ。赤熱部分がクリアレッドで表現されている。全高約35センチ。

TM & (C)TOHO CO., LTD.



ソフビライフ ジャイアントプリティゴジラ(メタリックブルー)/メディコム・トイ/1万円+税/2020年10月下旬発送予定/ソフビライフによる、レトロテイスト満載のゴジラ。全高約35センチ。

TM & (C)TOHO CO., LTD.



おひるねゴジラ(新色)/メディコム・トイ/3000円+税/2020年10月下旬発送予定/ソフビライフによる、お昼寝ポーズのゴジラ。全長約13センチ。

メディコム・トイではゴジラ系以外のソフビもプロデュースしている。続けてそれらの新作情報をお届けしよう。



(C) RINGS

TM & (C) 2020 WWE. All Rights Reserved.

Andre The Giant TM Licensed By CMG Brand, LLC



SFS 前田日明 (U.W.F.版)(左)、SFS アンドレ・ザ・ジャイアント(後期レッド版)(右)/発売元:イングラム、販売元:メディコム・トイ/各8800円+税/2021年2月発送予定/伝説的なプロレスラーなどをレトロソフビ化するソフビ・ファイティングシリーズの新作。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年9月24日(木)00:00から2020年10月31日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C) 石森プロ・東映 (C) 東映



(左から)仮面ライダーアマゾン(後期カラー)、ヘビ獣人、ギャバン(レーザーブレード版)、シャコモンスター/メディコム・トイ/各8800円+税(★)、各8300円+税(●)/2021年2月発送予定/東映ヒーローや怪人などをレトロデフォルメでソフビ化する東映レトロソフビコレクションの新作。今回は『仮面ライダーアマゾン』から仮面ライダーアマゾン(後期カラー)とヘビ獣人、『宇宙刑事ギャバン』からギャバン(レーザーブレード版)とシャコモンスターをラインナップ。各全高約24センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年9月24日(木)00:00から2020年10月31日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



シャコモンスターは『宇宙刑事ギャバン』の第1話に登場した敵。『宇宙刑事ギャバン』は当初、1話につきモンスター1体とダブルマンという怪人1体、計2体がギャバンと戦う構成になっていた。ダブルマンはすでに、開き手状態のギャバンと一緒に東映レトロソフビコレクションにラインナップされている(2019年9~10月受注)。



