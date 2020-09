招き猫ペコちゃんのベアブリックに蛍光ピンク登場！

メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)に、不二家のペコちゃんが招き猫に扮したアイテムの新色が登場する。今回の色は蛍光ピンクだ。



もともとベアブリックにはペコちゃんのベアブリックが存在する。またメディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物である和のベアブリックとして、招き猫ベアブリックも何種類もリリースされている。

この2系統の人気アイテムが合体したのが「BE@RBRICK 招き猫 ペコちゃん」だ。招き猫姿のペコちゃんはかなりの人気アイテムとなっており、カラーバリエーションが数多く存在する。ちなみにソラマチ店で販売された招き猫の方ではピンク系は桃金メッキ、桃色透明が存在するが、蛍光ピンクは今のところ招き猫 ペコちゃんの方にしかない。



なおベアブリックは100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。特にパーセント表記がない場合、一部を除き100%である。



BE@RBRICK 招き猫 ペコちゃん 蛍光ピンク 100% & 400%/発売元:不二家/1万3200円+税/2020年10月発売予定/不二家のペコちゃんが招き猫に扮したベアブリックの新色。お腹の小判は2枚。

不二家ネットショップ「ファミリータウン (www.family-town.jp)」にて数量限定販売。

(問)不二家ネットショップコールセンター 0120-228-305(土・日・祝祭日除く平日10~18時)



続いて、招き猫 ペコちゃん以外のベアブリックの新作情報をお届けしよう。



(左から)BE@RBRICK SULLEY 100% & 400%、SULLEY 1000%、MIKE 100% & 400%、MIKE 1000%/メディコム・トイ/各1万2000円+税(100% & 400%)、各4万5000円+税(1000%)/2021年3月発売・発送予定/ディズニー/ピクサーの映画『MONSTERS,INC.』(邦題『モンスターズ・インク』)のサリーとマイクをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年9月24日(木)00:00から10月10日(土)23:59まで注文受け付け。



〈ANAオリジナル〉BE@RBRICK for ANA ANAブルースカイ 100% & 400%/メディコム・トイ/1万3000円+税/2020年10月発売予定/『ANA』(全日空)のBE@RBRICKの新シリーズ。企画元:全日空商事。

ANAマイレージクラブアプリ先行販売。ANAショッピング A-style及びメディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(問)ANAショッピングA-style お客様サポートデスク 0120-283-250、03-6253-7280(IPフォンから有料)(月~金:9~18時、土曜・日曜・祝日:9~17時、年始1月1日~1月3日:休)



BE@RBRICK 木梨憲武 《感謝》 100% & 400%/メディコム・トイ/1万4000円+税/2020年10月10日発売予定/アーティスト「木梨憲武」によるベアブリック。

「木梨憲武展 Timing -瞬間の光り-」富山会場より、会場内のグッズコーナーで2020年10月10日から発売。展覧会の入場には入場チケットが必要。BE@RBRICK 木梨憲武 《感謝》の購入は入場チケット1枚につき1点まで。数量限定販売、事前予約、会場での取り置き不可、通販予定なし、販売方法については順次展覧会 公式HP(www.kinashiten.com)の会場ページで発表。個別会場への問い合わせはご遠慮を。



BE@RBRICK Nathalie Lété Minette 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2021年1月発売・発送予定/フランスのアーティストNathalie Lété(ナタリー・レテ)によるベアブリック。Minette(ミネット)とは子猫、猫ちゃんといった意味である。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年9月24日(木)00:00から10月10日(土)23:59まで注文受け付け。



BE@RBRICK Jackson Pollock Studio (SPLASH) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3000円+税(左2点)、5万8000円+税(右)/2021年1月発売・発送予定/アーティストJackson Pollock(ジャクソン・ポロック)のアトリエの床からインスピレーションされたグラフィックを使用したベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年9月24日(木)00:00から10月10日(土)23:59まで注文受け付け。



BE@RBRICK b8ta/販売元:b8ta Japan、発売元:メディコム・トイ/ノベルティ/2020年10月展開予定/体験型ショップb8ta(ベータ)のベアブリック。

b8ta Tokyo-Shinjuku Marui(東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ 本館1階)、b8ta Tokyo-Yurakucho(東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル1階)でのキャンペーン用ノベルティ。数量限定、なくなり次第配布終了。



BE@RBRICK BAPE STA 70%/メディコム・トイ/ノベルティ/2020年10月展開予定/「MEDICOM TOY BAPE STA LOW」「MEDICOM TOY CAMO BAPE STA LOW」に同梱。キーリング付き。全高約5センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて展開予定。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷 03-6415-6041



BE@RBRICK NEW ERA(R)/メディコム・トイ/ノベルティ/2020年10月展開予定/ヘッドウェアブランドのNEW ERA(R)100周年を記念したキャンペーン用ノベルティ。数量限定、なくなり次第配布終了。

(問)オフィシャルサイト内お問い合わせ www.neweracap.jp



SALOMON BE@RBRICK 100%/メディコム・トイ/ノベルティ/2020年10月展開予定/スノースポーツを中心とするスポーツ用品メーカー・サロモンのベアブリック。サロモンとベアブリックのコラボ商品「スノーボード THE FACTOR」を購入した方にプレゼント。数量限定、なくなり次第配布終了。

詳細はお近くのスノーボード用品取り扱い専門店、スポーツ量販店などSalomon snowboard正規取扱い店舗までお問合せを。(問)アメアスポーツジャパン 03-6831-2717



BE@RBRICK AROMA ORNAMENT No.2G colette mon amour/メディコム・トイ/1万4800円+税/2020年9月発売予定/パリの伝説のセレクトショップ「colette (コレット)」の閉店を描いたドキュメンタリー映画『colette mon amour(コレット・モン・アムール)』のロゴをデザインしたアイテム。ルームフレグランス用のセラミック・アロマディフューザーで、付属のアロマオイルを本体に直接染みこませて使う。全高約12センチ。製造元:ライブラリーデザイン。

渋谷PARCOの2G及びBibliothèque Blanche 公式オンラインサイト(www.bibliotheque-blanche.com)にて発売。

(問)2G 03-6452-5003、Bibliothèque Blanche info@bibliotheque-blanche.com



BE@RBRICK 達磨 合格 金メッキ 100%(左)、400%(右)/メディコム・トイ/1800円+税(左)、6300円+税(右)/メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。100%はお守り的に持ち歩きやすいように、松葉ストラップ付き。



和のベアブリックの中では招き猫が特に人気が高いが、達磨も人気アイテムでいくつもバリエーションが発売されている。

達磨の伝統に則り片目は入れられていないが、右目か左目かはバージョンによって異なる。今回の「BE@RBRICK 達磨 合格 金メッキ」は左目だけ入れられた状態になっている。

ちなみに伝統的な本物の達磨では、先にどちらの目を入れるかは地方や願い事によって異なり、絶対的なルールはないようだ。



問い合わせ先:(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。



