サステイナブルを感じる「Porsche Taycan Roadshow 2020」開催

大阪、東京、名古屋の3会場で「Porsche Taycan Roadshow 2020」が開催される。 サステナブルスポーツカー「タイカン」をはじめ、各種Eパフォーマンスモデルを展示。ポルシェが描くスポーツカーの新しい世界を体感していただきたい。





Porsche Taycan Roadshow 2020 in Osaka

10/3(土)-10/4(日) 11:00-20:00

グランフロント大阪「北館1F ナレッジプラザ」



Porsche Taycan Roadshow 2020 in Tokyo

10/10(土)-10/11(日) 11:00-20:00

東京ミッドタウン日比谷「アトリウム(1階)」



Porsche Taycan Roadshow 2020 in Nagoya

10/17(土)-10/18(日) 11:00-20:00

名古屋三越 ラシック「ラシックパサージュ」