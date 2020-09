「教育実習生に恋しちゃった」15歳女子に贈る1曲

4ピースロックバンド・The Songbardsのボーカル、ギターの上野皓平さんが、9月23日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(15歳・女性)のお悩み教育実習生に恋しちゃった。めっちゃかっこよくて、一目惚れです。こんな私のことを、違うクラス担当で学年も違うはずなのに、認知してくれました。彼女もちらしいけど、ずっとあの先生のこと考えちゃう、――このリスナーのために選んだ楽曲は、「夏の重力」です。夏の思い出というのは美しくて儚いモノとして残っていることが多いのですが、そういう記憶って「あの時は良かったな」とすがってしまって、今この瞬間がないがしろになってしまうんじゃないかなって思います。そういったモノは、手放すことでこの瞬間を生き生きと生きられる……そう思って作ったのが、選曲した「夏の重力」です。このお悩みを見てみると、一目惚れも同じようなことが言えるんじゃないかなと思います。一目惚れをするとその人のことばっかり考えちゃって、今この瞬間がないがしろになって上の空みたいに感じちゃう部分ってあると思うんです。その人のことばっかり考えるのも恋愛の醍醐味として楽しいとは思うんですが、今この瞬間を生き生きと生きることでより魅力的な人になって、その人とも上手くいけばいいなと思います!【The Songbards - 夏の重力 (Official Video)】今回、リスナーに贈った楽曲「夏の重力」は、9月23日(水)リリースのサードミニアルバム『SOLITUDE』に収録されています。詳細はオフィシャルサイト(http://thesongbards.com/)まで。番組では当コーナーを担当する松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda11/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/