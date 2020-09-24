諫山創さんの人気マンガが原作のテレビアニメ「進撃の巨人」の最終章となる「The Final Season（ファイナルシーズン）」が、NHK総合で12月6日から毎週日曜深夜0時10分に放送されることが9月24日、分かった。最終章の放送に先立ち、シーズン1～3の全59話を4本にまとめたダイジェスト版が、NHK総合で11月8日から4週連続で日曜深夜0時10分に放送される。ミカサ・アッカーマンやリヴァイらが描かれた新たなビジュアルも公開された。

「進撃の巨人」は、圧倒的な力を持つ巨人たちを相手に人類が絶望的な戦いを挑む姿を描いたマンガ。諫山さんのデビュー作で、2009年9月に月刊マンガ誌「別冊少年マガジン」（講談社）で連載がスタートした。テレビアニメのシーズン1が2013年4～9月、シーズン2が2017年4～6月、シーズン3のパート1が2018年7～10月に放送。シーズン3のパート2が2019年4～6月に放送された。

「The Final Season」は、新スタッフが制作。「ドロヘドロ」などの林祐一郎さんが監督を務め、「ユーリ！！！ on ICE」「ゾンビランドサガ」などのMAPPAが制作する。

◇スタッフ（敬称略）

監督：林祐一郎▽シリーズ構成：瀬古浩司▽音楽：澤野弘之▽制作：MAPPA

◇キャスト（敬称略）

エレン・イェーガー：梶裕貴▽ミカサ・アッカーマン：石川由依▽アルミン・アルレルト：井上麻里奈▽コニー・スプリンガー：下野紘▽サシャ・ブラウス：小林ゆう▽ヒストリア・レイス：三上枝織▽ジャン・キルシュタイン：谷山紀章▽ライナー・ブラウン：細谷佳正▽ハンジ・ゾエ：朴ロ美▽リヴァイ：神谷浩史▽ジーク：子安武人