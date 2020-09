23日、明治安田生命J2リーグ第21節が各地で行われた。

6位の京都サンガF.C.は、ホームで7位の栃木SCと対戦。31分に栃木のFW明本考浩に先制点を許すも、京都は43分にFWピーター・ウタカの同点弾で追いつく。そのまま1ー1で迎えた後半、京都はMF福岡慎平とP・ウタカのゴールで勝ち越しに成功。その後終了間際に失点を許すも、3ー2で京都が勝利した。

前節2位に浮上した徳島ヴォルティスは、アウェイで大宮アルディージャと対戦。前半にFW杉森考起とMF藤田征也のゴールで2点を奪うと、後半に1失点を喫するものの最後までリードを守り抜き、1ー2で勝利を収めた。徳島はこれで直近の5試合で4勝1分と好調を維持している。

首位のギラヴァンツ北九州は、ホームに水戸ホーリーホックを迎えての一戦。現在3連勝中と波に乗る北九州だが、10分に水戸のFW山口一真にゴールを許し前半を折り返す。1点を追う展開で迎えた後半、57分と64分にも失点を許し0ー3で試合終了。北九州は4試合ぶりの黒星を喫し、2位徳島に勝ち点差1にまで迫られている。

アウェイで松本山雅FCと対戦したFC琉球は、前半に3ゴールを記録し3点リードで折り返す展開に。その後迎えた後半にも3ゴールを挙げ、1ー6と大量6得点で勝利を収めた。

第21節の試合結果と順位表、また第22節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

京都 3ー2 栃木

大宮 1ー2 徳島

千葉 1ー2 山口

町田 1ー1 長崎

松本 1ー6 琉球

金沢 0ー0 東京V

岡山 2ー1 山形

愛媛 0ー0 新潟

福岡 1ー0 群馬

北九州 0ー3 水戸

磐田 1ー1 甲府

■順位表

1位 北九州(勝ち点44/得失点差+13)

2位 徳島(勝ち点43/得失点差+18)

3位 長崎(勝ち点40/得失点差+9)

4位 福岡(勝ち点37/得失点差+4)

5位 京都(勝ち点34/得失点差+6)

6位 甲府(勝ち点34/得失点差+6)

7位 磐田(勝ち点30/得失点差+8)

8位 新潟(勝ち点30/得失点差+3)

9位 栃木(勝ち点30/得失点差0)

10位 町田(勝ち点29/得失点差+2)

11位 東京V(勝ち点28/得失点差+3)

12位 水戸(勝ち点27/得失点差+2)

13位 金沢(勝ち点27/得失点差0)

14位 千葉(勝ち点26/得失点差+1)

15位 大宮(勝ち点26/得失点差-7)

16位 岡山(勝ち点24/得失点差-4)

17位 山形(勝ち点23/得失点差−2)

18位 琉球(勝ち点23/得失点差-5)

19位 山口(勝ち点19/得失点差−15)

20位 松本(勝ち点19/得失点差-15)

21位 群馬(勝ち点19/得失点差−19)

22位 愛媛(勝ち点17/得失点差−8)

■第22節の対戦カード

▼9月26日(土)

14:00 新潟 vs 甲府

18:30 京都 vs 大宮

19:00 徳島 vs 松本

19:00 愛媛 vs 金沢

▼9月27日(日)

14:00 山形 vs 磐田

14:00 長崎 vs 福岡

16:00 水戸 vs 群馬

16:00 東京V vs 北九州

18:00 栃木 vs 町田

18:30 琉球 vs 千葉

19:00 山口 vs 岡山