「勇気を出して…！」高3女子が一目惚れの男子に伝えたいこと

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」は、9月21日から4日間にわたり4人の女性シンガーソングライターが日替わりで登場する「SCHOOL OF LOCK! 夏の終わりとギターと○○」を放送。2日目となる9月22日(火)のゲストは、片平里菜さんです。『夏の終わりとギターと勇気』をテーマに、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭とともに、10代リスナーの“勇気を出して伝えたいこと”を聞いていきました。そのなかから、18歳の女子リスナーとのやり取りを紹介します。さかた校長:片平里菜先生を迎えて送る今夜の授業は、『夏の終わりとギターと勇気』!こもり教頭:勇気を出して伝えたい思いは何なのか、その相手は誰なのか、学校掲示板に書き込んでください。さかた校長:ちなみに里菜様は……自分の思いを人に伝えるのは得意ですか?片平:もともとは下手なほうだと思います。すごく苦手だからこそ、自分の表現方法を探して歌で伝えています。でも伝えるのが上手い下手というよりは、不器用でも伝えようとする姿勢が大切だと思います。さかた校長:そうですね。教頭はどうですか?こもり教頭:僕は、伝えるときにいろいろ考えちゃうタイプなんです。ワーっていっちゃうんですけど、けっこう考え込んでしゃべるので……あんまり本当のことを伝えられないタイプです(笑)。校長は?さかた校長:僕も、そんなにうまく伝えられるタイプではないね。伝えようとする意思は持っていたほうがいいかなという感じなんですけど……そんなに上手くは伝えられないですね。――18歳(高3)女子リスナーが伝えたいことさかた校長:もしもし! 勇気を出して伝えたいことだけど……誰に伝えたいの?リスナー:一目惚れをした他校のエース君です。――バスケットボールの試合で、このエース君に出会ったというリスナー。塩顔イケメンで、リスナーの超タイプなのだそう。夏休み中の練習試合では、膝をケガしたエース君に「膝大丈夫ですか?」と声をかけたとのこと。さかた校長:おお~! それも勇気がいっただろ?!リスナー:はい。そのときに初めて近くで顔を見て、「めっちゃかっこいいな」って思いました(笑)。一同:(笑)。さかた校長:そこから交流はあったの?リスナー:友達に相談したら「SNSを探そう!」ってなって……。片平:今っぽい……(笑)。リスナー:それでインスタを見つけたのでフォローしたら、フォロバされました。でも、そこからは何もできていないです。さかた校長:このエース君に、どういうメッセージを伝えたいの?リスナー:次の土曜日に大会があるんですけど、会えるのが最後になるかもしれないので……。さかた校長:そうか、引退試合なの?リスナー:そうです。なので「写真を撮ってください」ってお願いがしたいんですけど、当日に言うのは迷惑かなと思っていて。なので、DMで先に言いたいなって思っています。こもり教頭:なるほどね。さかた校長:「写真を一緒に撮ってください」というメッセージを送りたいんだね。里菜様どうですか?片平:ドキドキする~。DMしていいと思うよ。今夜!(笑)。こもり教頭:いいと思います!片平:この勢いでね。さかた校長:だって一度会話もしているし、フォロバもされているから相手も認識しているし。ただ、試合当日のことで気を張っているかもしれないから……という気遣いがあるってことでしょ?リスナー:そうです。片平:男性陣的には、いきなりフォローされたらうれしいですか?さかた校長:顔見知りですし、うれしいと思いますよ。悪い気はしないです。こもり教頭:うれしいですよ!(笑)。片平:そうですよね。さかた校長:俺なら、DMで「写真を撮ってください」って言われたら、普通にうれしいよ。リスナー:本当ですか?!こもり教頭:うん! 「DMを送る」、「当日声をかける」って、二段階に勇気が必要だからドキドキししゃうけど……DMは、今夜送ってもいいんじゃないかな?片平:いいと思う!さかた校長:だって最後のチャンスなのかもしれないなら、後悔しないようにDM送ってもらいたいな~。リスナー:はい……でも、何て送ったらいいか悩んでいて。片平:「フォロバしてくれてありがとう」と……。さかた校長:そうだね。あと「○○学校の○○です」という自己紹介も。こもり教頭:そうだね……でもインスタのアカウントがあれば、写真を載せているからいろいろわかるよね。さかた校長:お前のインスタには、バスケ部の情報とか載せているの?リスナー:載せています。さかた校長:じゃあ、どこの学校の誰か、というのはわかるんだね。だったら軽く自己紹介して、「記念に写真を撮ってください」とかでいいんじゃないかな。こもり教頭:そうだね。ライトな感じで送っておいて、当日会ったときに緊張している姿を見せたら、そのギャップがいいかもしれない。片平:なるほど~。気持ちは、会えたときに直接伝えられたらいいかもね。リスナー:頑張ります。片平:頑張れ~!――電話を切ったあと、このリスナーから報告がありました『校長、教頭、そして里菜先生! 逆電ありがとうございました!! 勇気出して、DMを送りました! 写真撮ってもらえることになりました(泣)。イケメンくんありがとう!! 今からドキドキが止まりません……』片平:やったーーー!さかた校長:写真を撮ることは確定だ!こもり教頭:今夜、ひとつのストーリーが生まれましたね。さかた校長:これは当日まで緊張するだろうなぁ。片平里菜さんは、9月9日(水)にニューEP『HEY! Darling EP』をリリース。9月26日(土)には、『HEY! Darling EP』発売記念オンラインリリースパーティーを開催し、その模様はYouTube公式チャンネルで生配信されます。詳細はオフィシャルサイトでご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/