TVアニメ「D4DJ First Mix」の放送開始日が10月30日に決定。併せて古谷徹、水樹奈々、竹中直人、DAIGOらD4DJプロジェクトの新キャストも発表された。

これは本日9月23日に開催された「D4DJプロジェクト戦略発表会」にて明かされたもの。新キャストには古谷、水樹、竹中、DAIGOをはじめRaychell、小宮有紗、ガールズバンド・SILENT SIRENのドラム・梅村妃奈子、ニッポン放送のアナウンサー・吉田尚記が名を連ねた。今回発表されたキャスト陣は、D4DJプロジェクトから生まれた6ユニットが目指す夢のステージ・D4 FES.に縁のあるバックアップメンバーとして作品に登場していく。併せて一部のキャラクターを除き、ビジュアルも解禁された。

「D4DJ」は“DJ”をテーマに、ライブ、アニメ、ゲームと展開していくメディアミックスプロジェクト。制作をサンジゲン、監督を水島精二が務めるTVアニメ「D4DJ First Mix」はTOKYO MX・BS日テレほか、全国30局以上で放送され、また字幕15カ国語、吹き替え3カ国と、全世界に向けて配信も行われる。なお10月1日からは、TOKYO FM、TBSラジオ、bayfm、NACK5、Fm yokohama、ニッポン放送の6局にてユニットごとのラジオ番組も順次放送予定だ。

