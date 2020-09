『MY LITTLE PONY』トワイライトスパークルが美少女になって立体化！

ホビーメーカー壽屋は、『MY LITTLE PONY』より「MY LITTLE PONY美少女 トワイライトスパークル 限定版」を2020年10月に発売予定だ。



『MY LITTLE PONY』は、1983年にポニーをかたどった玩具としてアメリカのハズブロ社より発売された全世界で大人気の女児玩具のキャラクター。アニメシリーズも世界中で放映されており、年齢や世代を超えたグローバルキャラクターとして、近年はファッショナブルなポップアイコンとして、世界中のセレブやアーティストから熱烈な支持を受けている。



そんな『MY LITTLE PONY』より、ユニコーンの女の子・トワイライトスパークルがコトブキヤのBISHOUJOシリーズにラインナップ! 2019年に発売された「MY LITTLE PONY美少女 トワイライトスパークル」が、スペシャル仕様の限定版になって登場する。



クリア素材になった髪やベースには、ラメがたっぷり入って抜群の存在感。肌の色は、「エクエストリア・ガールズ」でのデザインと同様にポニーのボディカラーにチェンジ! パッケージはホログラム加工のスペシャル仕様で、通常版を持っている方も違いを楽しめる仕上がりとなっている。



本フィギュアはコトブキヤショップ限定商品。特別なポニーたちをぜひお迎えしよう!



MY LITTLE PONY and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. (C) 2020 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.