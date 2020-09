片平里菜 NEW EP『HEY! Darling EP』は「言葉を意識した」

シンガーソングライターの片平里菜さんが、9月22日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。9日(水)リリースのニューEP『HEY! Darling EP』について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。さかた校長:里菜様は、9月9日に初となるEP『HEY! Darling EP』をリリースされました! おめでとうございます!片平:ありがとうございます!さかた校長:こちらには、「HEY!」、「Darling」、「星空*」、「水の中で泳ぐ太陽」の4曲に加え、「Darling acoustic guitar mix」と、「HEY! acoustic ver. from studio live 2020.7.5 with JUN MATSUE」が収録されています。片平:はい!さかた校長:全曲聴かせてもらいましたが……「HEY!」、「Darling」と違って、「星空*」、「水の中で泳ぐ太陽」の2曲は少し短めなんですよね。片平:そうなんです。さかた校長:2曲とも夏の一夜の感じがして、短編小説を読んでいるようで新鮮でした。片平:“短編小説”と言っていただけるのは、すごくうれしいです。言葉を意識したので。こもり教頭:そうなんですね。EP(のサイズ)っていろいろな曲が入るから、軸が決まりにくいじゃないですか。今回は「作ろう!」と思ったときには、もう決まっていたのですか?片平:いや、作りながらですね。作り進めながら……自分の中で光っているキーワードをいろいろピックアップしました。「HEY!」も「Darling」も、“伝える”ということや“自分の声”がテーマになっているなと思って、それをひとつの軸にして作っていきました。さかた校長:「HEY!」はすごく明るくてポップな曲ですけど、ぽわぽわぽわぽわ~みたいな……光る玉みたいな……もちろん“伝える”という意志も感じるんですけど。片平:(笑)。さかた校長:あの、なんか、明るい光の玉みたいなのが浮かんでくるんですよ。片平:表現がアーティスティック(笑)。こもり教頭:アーティスティックは言い過ぎですけど(笑)。さかた校長:あの、気持ちのいい泡風呂というか……。片平:さすがです(笑)。【片平里菜「HEY!」MV】さかた校長:(「HEY!」オンエア後)どうだろう? 俺が言ってたことは伝わっただろうか……? このぽわぽわとした、優しい光の泡が……。こもり教頭:ぽわぽわが正解かはわからないですけど……明るくなる感じとか、気持ちが浮き上がる感じとか、自分の伝えたいことが向こうに優しく届く感じみたいなものはわかりますよ。さかた校長:いや、ちょっと待って! それ……伝わってんじゃん。片平:(笑)。片平里菜さんは、9月26日(土)に『HEY! Darling EP』発売記念オンラインリリースパーティーを開催。その模様はYouTube公式チャンネルで生配信されます。詳細はオフィシャルサイトでご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/