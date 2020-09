ブルース・スプリングスティーン、新作アルバムの日本盤リリース決定

ブルース・スプリングスティーンの新作アルバム『レター・トゥ・ユー』が、2020年10月23日に日本盤もリリースされることが発表された。



本日2020年9月23日に71歳の誕生日を迎えたロック界のボス、ブルース・スプリングスティーン。せんなって吉リリースが発表された、盟友Eストリート・バンドと再びタッグを組んだ最新アルバム『レター・トゥ・ユー』の日本盤には、五十嵐正氏の各曲目解説を含む詳細なライナーノーツ、長年に渡りスプリングスティーンのすべての楽曲の対訳を担当してきた三浦久氏の対訳と訳者ノート『「連続するひとつの小説」に加わった新しいチャプター』を収録した、全28ページに渡る日本版ブックレットが付随する。







また、まだ全貌が明らかになっていないアルバムの全体像のヒントとなる、ブックレットのテキストの一部も公開された。



「走り続けて半世紀。今もなお仲間たちと共に音楽を奏で、聴衆と共有することで生まれる「音楽の力」を信じてブルースは歌い続ける。音楽が演奏されるあらゆる場所、音楽が作るコミュニティ――音楽が僕らの魂を癒し、心を高揚させ、力を与えてくれるということを。どんな状況下でも音楽への信頼を絶やさずに、共有できる大切なものがあるということを。真摯で誠実な想いと強い決意。逝ってしまった仲間たちを思い出し、今も音楽の中に彼らの魂はまだ生き続けていると歌う、信頼と絆。常にブルースの作品の根本にある「音楽の力」への「FAITH(信仰、信念)」がアルバム全体を貫く、2020年という困難な年に僕らがずっと待っていた、心に響くボスからの「手紙」――さあ、手を差し出して受け取ってほしい」





<作品情報>







ブルース・スプリングスティーン

アルバム『レター・トゥ・ユー』



発売日:2020年10月23日(金)

価格:2400円(税抜)

●全20Pカラーブックレット(英詞収録)

●全28P日本版ブックレット(解説:五十嵐正/対訳・訳者ノート「連続するひとつの小説」に加わった新しいチャプター:三浦久)



=収録曲=

1. One Minute Youre Here / ワン・ミニット・ユア・ヒア

2. Letter To You / レター・トゥ・ユー

3. Burnin Train / バーニン・トレイン

4. Janey Needs A Shooter / ジェイニー・ニーズ・ア・シューター*

5. Last Man Standing / ラスト・マン・スタンディング

6. The Power Of Prayer / ザ・パワー・オブ・プレイヤー

7. House Of A Thousand Guitars / ハウス・オブ・ア・サウザンド・ギターズ

8. Rainmaker / レインメイカー

9. If I Was The Priest / イフ・アイ・ワズ・ザ・プリースト*

10. Ghosts / ゴースト

11. Song For Orphans / ソング・フォー・オーファンズ*

12. Ill See You In My Dreams / アイル・シー・ユー・イン・マイ・ドリームズ



アーティスト公式ホームページ:https://brucespringsteen.net/