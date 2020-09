TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」が2021年に放送されることが告知された。この発表に併せ、ティザービジュアルとティザーPVが解禁された。

ティザービジュアルに描かれたのは、トウカイテイオーとメジロマックイーンが疾走する後ろ姿。ティザーPVでは、シンボリルドルフに憧れの眼差しを向けるトウカイテイオーや、彼女をライバルとして認め切磋琢磨するメジロマックイーンの姿が切り取られている。この2人を中心にどんな新しい物語が紡がれるのか、ファンは続報を楽しみにしておこう。なおTVアニメ第2期の制作を記念し、トウカイテイオー役のMachicoとメジロマックイーン役の大西沙織によるお祝いコメント動画も公開された。

また2018年に放送されたTVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー」が、10月より再放送されることも発表。TOKYO MX、BS11にて、10月4日より毎週日曜24時よりオンエアされる。

(c) Cygames, Inc. (c) 2018 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」製作委員会 (c) 2021 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」製作委員会