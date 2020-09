明治安田生命J3リーグ第17節が22日に行われた。

2位ロアッソ熊本はホームでY.S.C.C.横浜と対戦。26分にセットプレーの流れから先制すると、66分にはハイプレスで相手GKのパスミスを誘い、最後は谷口海斗がエリアの外からコントロールショットを沈めて追加点を獲得。2-0の快勝で3連勝とした。一方、1試合未消化の首位ブラウブリッツ秋田は引き分け、熊本との暫定勝ち点差は「2」に縮まっている。

好調のAC長野パルセイロは、ホームで最下位カマタマーレ讃岐と対戦。63分に佐野翼がPK弾を挙げた1点を守り切って勝利し、4連勝とした。また、ガイナーレ鳥取がSC相模原に敗れたことで、長野が鳥取をかわして3位に浮上している。

セレッソ大阪U-23と対戦したアスルクラロ沼津は、9分に幸先よく先制。16分に秋山裕紀が加入後初ゴールを記録すると、43分には点差を3点に広げる。64分にはオウンゴールでリードがさらに広がり、82分には鈴木厚太がプロ初得点でダメ押しの5点目。第8節讃岐戦以来となる勝利で14位に浮上している。

◆■J3第16節の試合結果

八戸 2-3 藤枝

岩手 1-0 G大阪U-23

福島 0-2 今治

鳥取 0-1 相模原

秋田 0-0 鹿児島

沼津 5-0 C大阪U-23

長野 1-0 讃岐

熊本 2-0 YS横浜

富山 1-2 岐阜

◆■順位表

1位 ブラウブリッツ秋田(勝ち点40/得失点差+23) ※1試合未消化

2位 ロアッソ熊本(勝ち点38/得失点差+16)

3位 AC長野パルセイロ(勝ち点32/得失点差+13)

4位 ガイナーレ鳥取(勝ち点30/得失点差+4)

5位 藤枝MYFC(勝ち点29/得失点差+4)

6位 FC岐阜(勝ち点28/得失点差+8) ※1試合未消化

7位 鹿児島ユナイテッドFC(勝ち点27/得失点差+6)

8位 SC相模原(勝ち点26/得失点差−3)

9位 FC今治(勝ち点25/得失点差+4)

10位 カターレ富山(勝ち点24/得失点差+8) ※1試合未消化

11位 ヴァンラーレ八戸(勝ち点18/得失点差−6)※1試合未消化

12位 Y.S.C.C.横浜(勝ち点18/得失点差−7)

13位 いわてグルージャ盛岡(勝ち点18/得失点差−13)

14位 アスルクラロ沼津(勝ち点17/得失点差−6)

15位 ガンバ大阪U-23(勝ち点15/得失点差−9)

16位 福島ユナイテッドFC(勝ち点15/得失点差−10)

17位 セレッソ大阪U-23(勝ち点10/得失点差-20)

18位 カマタマーレ讃岐(勝ち点9/得失点差-12)

◆■第17節の対戦カード

▼9月26日(土)

14時 福島 vs 秋田

▼9月27日(日)

13時 YS横浜 vs C大阪U-23

13時 相模原 vs 富山

13時 讃岐 vs 八戸

14時 岐阜 vs 沼津

14時 G大阪U-23 vs 熊本

15時 藤枝 vs 熊本

15時 今治 vs 鳥取

18時 鹿児島 vs 長野