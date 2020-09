ジョージ朝倉「溺れるナイフ」と、グザヴィエ・ドラン監督の最新作「マティアス&マキシム」のコラボポスターが公開された。

9月25日に公開される映画「マティアス&マキシム」。30歳の幼馴染であるマティアスとマキシムの青年同士の友情と、揺れる恋心に焦点を当てた青春ラブストーリーだ。今回ジョージ朝倉が描き下ろしたのは、「マティアス&マキシム」のポスタービジュアルに写るマティアスとマキシムを、「溺れるナイフ」の夏芽と航一郎に置き換えたイラスト。ジョージ朝倉はイラストともに、「三十歳の、恥ずかしげもなく素直で直球なもどかしさよ! 観終えた後、素振りをして夜空を仰ぎたくなる映画...!!」とコメントを寄せた。

(c) 2019 9375-5809 QUÉBEC INC a subsidiary of SONS OF MANUAL