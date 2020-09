藤井風が、本日9月22日(火)21:54よりテレビ朝日系で放送される報道番組「報道ステーション」に出演する。

5月に1stアルバム「HELP EVER HURT NEVER」をリリースし、10月29日には東京・日本武道館でワンマンライブ「Fujii Kaze "NAN-NAN SHOW 2020 " HELP EVER HURT NEVER」を開催する藤井。今夜の「報道ステーション」では藤井が初めて地上波のテレビ番組で取材に応える様子がオンエアされる。

テレビ朝日系「報道ステーション」

2020年9月22日(火)21:54~23:10

※生放送のため内容変更の可能性あり。