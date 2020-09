どのクラブが川崎フロンターレを追撃するのか――。

シーズンの半分に当たる第17節を終えた段階で、首位川崎Fと2位セレッソ大阪の勝ち点差は「8」。今シーズンのJリーグは、18試合を終えてわずか1敗と独走体勢を築く川崎Fの強さが際立っている。果たして川崎Fを追い上げるチームは現れるのか? C大阪から5位の鹿島アントラーズまでは勝ち点差9以内に入る混戦模様。上位争いの行方は後半戦の焦点だろう。

そんな後半戦の行方を占う意味で、9月23日(水)に開催されるFC東京(3位)対C大阪(2位)は注目の一戦。味の素スタジアムで行われるこの試合を前に、FC東京は公式YouTubeチャンネルで試合日に配信されるLIVE番組「青赤パークオンライン」に、強力な助っ人を招いた。“サッカーメディア界三大メガネおじさん”でおなじみ「蹴球メガネーズ」とのコラボ企画だ。

「蹴球メガネーズ」はサッカー解説者の水沼貴史さん(元日本代表)、元サッカーマガジン編集長の北條聡さん、元エルゴラッソ編集長の川端暁彦さんの3人組が、ゆるいトークで好きなサッカーを語り合うYouTubeチャンネル。今回のコラボではC大阪戦前の「青赤パークオンライン」にて、3人が専門家の見地からこの試合のポイントを語る。

C大阪の戦術とキーマンとは? そしてFC東京はどういった対策を取るべきか? DAZNでの観戦を予定している方は、試合前にFC東京オフィシャルYouTubeチャンネルをチェックして“予習”してみては? なお、配信は23日(水)17:00よりスタート。そしてDAZNでの試合中継でも、水沼貴史さんがの解説者を務める予定。

また、今回のコラボでは「蹴球メガネーズ」にFC東京のDF渡辺剛選手が登場するインタビューも配信される。詳しくはFC東京公式ホームページまで。

『青赤パークオンライン Before The Match supported by XFLAG』

【配信日時】9月23日(水)17:00~