9月27日(日)19:00からABEMAにてEXILE TAKAHIRO、EXILE THE SECOND、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEが出演する有料配信ライブ「LIVE×ONLINE IMAGINATION PREMIUM LIVE EXILE TRAIN」がABEMAで配信される。

「LIVE×ONLINE IMAGINATION PREMIUM LIVE EXILE TRAIN」は、9月19日から連日開催されているLDHのオンラインライブシリーズ「LIVE×ONLINE」の第2弾「LIVE×ONLINE IMAGINATION」の追加公演。EXILEのデビュー記念日である9月27日に追加された本公演では、4組がグループの垣根を超えて一夜限りのパフォーマンスを繰り広げる。なおEXILE TAKAHIROが「LIVE×ONLINE」に出演するのはこれが初となる。

本公演はABEMAコイン3900コイン(料金3900円、決済手数料780円)で視聴することが可能。アーカイブは9月30日(水)22:59まで視聴することができる。

LIVE×ONLINE IMAGINATION PREMIUM LIVE EXILE TRAIN

2020年9月27日(日)19:00~

<出演者>

EXILE TAKAHIRO / EXILE THE SECOND / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE