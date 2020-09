竹内良輔、三好輝原作によるTVアニメ「憂国のモリアーティ」と東京・カプコンカフェ池袋店とのコラボカフェイベントが、10月8日から11月18日まで開催される。メインビジュアルも公開された。

メインビジュアルには、モリアーティ家よりウィリアム、アルバート、ルイスのほか、モランとフレッドがカフェの準備をしている様子を描写。なおメニューやグッズなどの詳細は後日発表される。

アニメ「憂国のモリアーティ」コラボ

期間:2020年10月8日(木)~11月18日(水)

時間:10:00~22:00(ラストオーダー21:00)

場所:東京都 カプコンカフェ池袋店

(c)竹内良輔・三好 輝/集英社・憂国のモリアーティ製作委員会 (c)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.