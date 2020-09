『ハリー・ポッター』より、使っていくとホグワーツ城が現れるメモ帳が数量限定で登場！

FOXは、 ワーナー・ブラザースコンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、映画『ハリー・ポッター』と「OMOSHIROI BLOCK」のコラボ商品『Harry Potter - OMOSHIROI BLOCK [ ホグワーツ城 ]』を2020年9月1日より、FOX STOREにて数量限定で発売している。



建築模型に親しみのない方にも触れてもらい、一枚一枚レーザーで加工した紙と精巧かつ繊細なデザインを手元で楽しんでもらう発想で誕生した「OMOSHIROI BLOCK」。一見、普通のメモ帳に見えるが、使用していくと最後に精巧なオブジェクトが現れる。一級建築士ひとりひとりが模型の設計に力を入れ、建物の細かい部分まで作り込み、建物をそのまま再現できるように工夫して作っていく「OMOSHIROI BLOCK」は、日本のみならず、世界でも人気を博している。



本商品は、世界中に熱狂的なファンをもつ『ハリー・ポッター』に登場するホグワーツ城を自分の手で作り出すことができるアイテム。

ホグワーツ城は、ハリーたちが通うホグワーツ魔法魔術学校を内部にもつ、ストーリーのメイン舞台だ。

メモ帳を一枚一枚使っていくと、ホグワーツ城が徐々に姿を現してくれる。完成したホグワーツ城は、付属のクリアショーケースに入れて楽しめるほか、ペンスタンドとしても使うことができる。



細工が施された上質な紙に大切な瞬間を書き留めながら、憧れの場所に巡り合う楽しみを味わってみてはいかが?



